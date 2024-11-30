Стоят от 150 до 250 евро: украинцы предлагают иностранцам туры по "тропам войны"

Туры в зоны боевых действий, такие как Ирпень или Харьков, которые иногда называют "черным туризмом", и они вызывают этические вопросы.

Украинцы создали бизнес на войне. Они предлагают иностранцам посетить места, где продолжались бои с РФ. Так называемые "военные туристы" едут в Украину, чтобы собственными глазами увидеть ход российско-захватнической войны. Об этом пишет швейцарское издание Sarganserlandner.

Туры в зоны боевых действий, такие как Ирпень или Харьков, которые иногда называют "черным туризмом", и они вызывают этические вопросы.

"Я немного боюсь, учитывая российские ракеты, которые почти ежедневно атакуют Киев... Я впервые в зоне боевых действий", — говорит испанец Альберто Бласко Вентас, который приехал в Украину и побывал в Ирпене, пригороде Киева.

"Военные туры" в Украину предлагают около десятка украинских компаний. Стоимость туров составляет от 150 до 250 евро. Туры в основном сосредоточены на Киеве и его пригородах, где солдаты РФ совершали массовые убийства мирных жителей.

Часть прибыли от них идет на армию.

"Визиты имеют, прежде всего, образовательную ценность. Они как вакцина, которая предотвращает повторение подобного", — говорит Свитосар Моисей, менеджер туристической компании Capital Tours Kiev.

Некоторые турфирмы за тысячи евро возят своих клиентов чуть ли не в зону боевых действий.

"Я просто хотел это увидеть, потому что считаю, что наша жизнь на Западе слишком комфортная и легкая", — говорит 34-летний Ник Тан из США, который работает в нью-йоркской технологической компании.

Большинство жителей не против "черного" туризма, говорит депутат Ирпенского местного совета Михайлина Скорик-Шкаровская. Но есть и обвинения. "Чего вы сюда приехали? Почему хотите увидеть нашу печаль?", — спрашивали некоторые люди у туристов.

Марьяна Олеськив, председатель Национального агентства развития туризма, также видит этические вопросы военного туризма. Поэтому агентство готовит специальные учебные курсы для экскурсоводов.

Напомним, что ранее сообщалось, какой из европейских городов особенно привлекает туристов зимой. Речь идет о Кракове в Польше. Этот город люди выбирают для зимнего отдыха, потому что он соединил в себе культурное наследие и современное очарование.