Коштують від 150 до 250 євро: українці пропонують іноземцям тури "тропами війни"

Тури в зони бойових дій, такі як Ірпінь чи Харків, які іноді називають "чорним туризмом", і вони викликають етичні питання.

Українці створили бізнес на війні. Вони пропонують іноземцям відвідати місця, де тривали бої з РФ. Так звані "воєнні туристи" їдуть в Україну, щоб на власні очі побачити хід російсько-загарбницької війни. Про це пише швейцарське видання Sarganserlandner.

Тури в зони бойових дій, такі як Ірпінь чи Харків, які іноді називають "чорним туризмом", і вони викликають етичні питання.

"Я трохи боюся з огляду на російські ракети, які майже щодня атакують Київ.. Я вперше в зоні бойових дій", — каже іспанець Альберто Бласко Вентас, який приїхав в Україну і побував в Ірпіні, передмісті Києва.

"Воєнні тури" в Україну пропонують близько десятка українських компаній. Вартість турів складає від 150 до 250 євро. Тури здебільшого зосереджені на Києві та його передмістях, де солдати РФ вчиняли масові вбивства мирних жителів.

Частина прибутку від них йде на армію.

"Візити мають, перш за все, освітню цінність. Вони як вакцина, яка запобігає повторенню подібного". — говорить Світосар Мойсей, менеджер туристичної компанії Capital Tours Kiev.

Деякі турфірми за тисячі євро возять своїх клієнтів мало не в зону бойових дій.

"Я просто хотів це побачити, бо вважаю, що наше життя на Заході надто комфортне й легке", — каже 34-річний Нік Тан із США, який працює в нью-йоркській технологічній компанії.

Більшість мешканців не проти "чорного" туризму, каже депутатка Ірпінської місцевої ради Михайлина Скорик-Шкарівська. Але є й звинувачення. "Чого ви сюди приїхали? Чому хочете побачити нашу печаль?", – запитували деякі люди у туристів.

Мар'яна Олеськів, голова Національного агентства розвитку туризму, також бачить етичні питання військового туризму. Тому агентство готує спеціальні навчальні курси для екскурсоводів.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, яке з європейських міст особливо приваблює туристів взимку. Йдеться про Краків в Польщі. Це місто люди обирають для зимового відпочинку, бо воно поєднало в собі культурну спадщину та сучасну чарівність.