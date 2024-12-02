Денис Любченко: Международные партнеры не оценят попытки сэкономить на противопожарной безопасности. Необходимо инвестировать в лучшее, чтобы сохранить самое дорогое

Сегодня украинские объекты критической инфраструктуры требуют особого подхода из-за постоянного риска и длительной войны. Насколько наша энергетическая промышленность сейчас защищена от последствий обстрелов и о повышении требований к противопожарной защите в сверхсложных условиях мы решили пообщаться с директором Инженерно-промышленной производственной компании "Спецзащита", экспертом по огнезащите Денисом Любченко.

Разнообразие предложений на рынке противопожарной защиты является достаточно высоким, и цена на продукцию играет важную роль. Европейские производители предлагают высококачественную продукцию, но, например, немецкие изделия огнезащиты svt Products GmbH, которые представляет компания "Спецзащита", имеют более высокую цену по сравнению с украинскими аналогами. Именно поэтому Денис Любченко решил начать нашу беседу с этого вопроса.

Господин Денис, давайте поговорим о том, сколько стоит безопасность?

Европейское качество имеет и европейскую цену. Безопасность — это то, на чем нельзя экономить, потому что потом приходится платить больше. А в некоторых случаях, из-за неподходящей защиты, мы можем потерять самое дорогое, то что ни за какие деньги не купишь. Мне кажется, украинцы убеждаются в этом ежедневно. Все понимают, что качество и безопасность проверенные годами, стоят дороже. Так в Европе, так во всем мире, так будет и в Украине. Нам придется привыкнуть к тому, что качественные товары стоят дороже, что их завозят платя все пошлины и сборы, а это еще подорожание, с них платятся все налоги, а это опять же деньги. Но это качество которое не вызывает сомнений во всем мире.

Ваша компания ИПВК "Спецзащита" является официальным дилером немецкой компании svt Products GmbH уже 15 лет. На чем основывалось ваше решение о партнерстве?

История компании svt Products GmbH в Украине началась более 30 лет назад. Сейчас уже мало кто помнит, но через несколько лет после аварии на Чернобыльской АЭС европейские партнеры выделили средства на обеспечение системами пассивной защиты всех атомных электростанций Украины. svt Products GmbH (тогда svt Brandschutz GmbH) в 1991 году стала генеральным подрядчиком установки этих систем. За столько лет никаких вопросов к качеству эксплуатации на АЭС не возникало. Это лучше всего характеризует качество продукции компании.

На мировом рынке, svt Products GmbH работает более 50 лет, специализация — именно противопожарные продукты и системы для противопожарной защиты в промышленности. Ее системы используют на своих заводах мировые гиганты: AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier. На морских лайнерах MS World Navigator, Mystic Cruises, PN Milgem, Infinity Nine, поездах Škoda, Siemens, Stadler, Alstom стоят их автономные системы пассивной защиты.

По моему убеждению, системы svt Products GmbH, в которых эффективно сочетаются инновации и разработки, должны быть внедрены в Украине на всех ключевых объектах инфраструктуры. Нам нужно исключительно лучшее.

Поэтому уже с 2012 года "Спецзащита" начал поставлять продукцию svt Products GmbH на предприятия НАЭК Энергоатом, Укргидроэнерго и представил свои решения в более чем в 150 проектах по защите объектов критической инфраструктуры Украины. Все украинские АЭС предпочитают именно продукты svt Products GmbH.

Вроде бы все понимают, что огнезащита объектов критической инфраструктуры должна быть качественной. Что входит в эти критерии?

Коротко говоря, это предполагает использование систем активной и пассивной защиты, материалов соответствующего качества и их правильную эксплуатацию. Например, относительно систем тушения — они должны быть корректно установлены, проверены в соответствии с рекомендациями производителя и регулярно обслуживаться.

Если говорить о пассивных средствах, таких как обработка строительных конструкций и коммуникаций специальными материалами, важным фактором является гарантийный срок эксплуатации, и технические качества. Ведущие европейские производители, например, предоставляют гарантию более 30 лет. Кроме того, важным является высокое качество продуктов и материалов.

Все эти нормы десятилетиями работают в Европе, во всем мире. То есть, Украине не надо ничего придумывать — надо брать за основу модели противопожарной безопасности, которые есть в странах Евросоюза, ведь мы выбираем европейский вектор развития. Противопожарная безопасность предприятий — это такой же стандарт ЕС, как и другие стандарты в сфере экономики, политики, культуры. Важно использовать качественные сертифицированные в Европе материалы, которые прошли испытания в течение многих лет.

Компания svt Products постоянно работает над тем, чтобы их продукция соответствовала современным требованиям. То, о чем мы только начинаем задумываться, они уже реализовали.

То есть мы имеем возможность внедрять решения по противопожарной безопасности на основе передового опыта тех стран, которые находятся под военной угрозой, сейсмической нестабильностью, агрессивным атмосферным воздействием.

В Украине пока нет аналогов иностранным продуктам?

В Украине работает несколько предприятий, которые выпускают средства для пассивной защиты — огнеупорные смеси, краски. Да, они дешевле европейских аналогов, но, к сожалению, пока существенно уступают им по качеству. Когда европейские компании начнут покупать средства украинского производства, когда производитель сможет убедить в непревзойденном качестве своего продукта тех, у кого требования к безопасности на высоком уровне, тогда мы вернемся к этому вопросу.

Мы не имеем права на ошибки и эксперименты в сфере безопасности. Каждый вражеский ракетный удар может повлечь непоправимые последствия, а обстрелы происходят ежедневно. Сейчас нам помогают восстанавливать разрушенные объекты критической инфраструктуры международные партнеры. Но они понимают, что отказ от качественной защиты приведет к значительному увеличению разрушений, а, следовательно, восстановление обойдется гораздо дороже.

Во всем цивилизованном мире главное внимание уделяется предотвращению катастроф, поэтому партнеры не понимают наши попытки сэкономить на огнезащите, чтобы потом героически просить у них больше денег на восстановление того, что можно было защитить от разрушений. Это объективная реальность. Если мы говорим о защите предприятий государственного значения — то вопрос псевдо экономии не должен подниматься вообще.

Зима 2024-2025 по оценкам экспертов станет самой суровой для энергетического сектора Украины. Чему научили нас три года войны именно в сфере огнезащиты предприятий?

Есть несколько моментов, которые касаются чисто технических аспектов защиты от пожаров. Среди предприятий, с которыми много лет сотрудничает наша компания, немало объектов критической инфраструктуры, в том числе тех, кто находится в зоне постоянных обстрелов.

Главной проблемой для таких предприятий являются блэкауты, обесточивание после массированных обстрелов. Еще в 2022 году ставились случаи, когда невозможно было потушить пожар из-за того, что были уничтожены элементы генерации и распределения электроэнергии: активные системы защиты были лишены возможности работать.

Специалисты знают, что нормативная, то есть, довоенная модель противопожарной защиты в Украине заключается в использовании нескольких видов систем противопожарной безопасности. Большинство из которых требуют дополнительных условий — электроснабжения, персонала, огнетушащих средств. И эта модель абсолютно недейственна для военного времени, поэтому должна измениться нормативная база. Но пока этих изменений нет, руководители предприятий критической инфраструктуры и отрасли в целом уже сегодня должны позаботиться о соответствующей противопожарной защите.

Главный вывод за это время — приоритет в сфере пожарной безопасности для объектов критической инфраструктуры должен быть в средствах пассивной защиты, которые не требуют присутствия человека и использования электроэнергии. Чтобы не случилось, пассивная система защиты сработает.

Не могу привести конкретных примеров из соображений безопасности, но могу заверить, что предприятия, которые позаботились о пассивной противопожарной защите конструкций и коммуникаций, а также установили автономные системы обнаружения и тушения огня, ни разу не пожалели об этом.

Невозможно отследить траекторию прилета ракет, но при 100% покрытии качественными огнезащитными материалами на любом объекте энергетики потери и ущерб уменьшаются в разы.

Подчеркиваю, что акцент на использовании пассивных систем и автономных средств тушения существует уже много лет, если не десятилетий, во всем мире. Это касается не только важных промышленных объектов, но и торгово-развлекательных центров, аэропортов, концертных и выставочных залов. Именно к этому должна стремиться Украина.

"Спецзащита" является одним из крупнейших игроков рынка противопожарных средств безопасности. Как оцениваете состояние противопожарной защиты промышленности в целом и объектов критической инфраструктуры в частности сейчас по сравнению с 2022 годом?

В течение последних двух с половиной лет руководство объектов критической инфраструктуры активно занимается направлениями, о которых я говорил ранее. Усиливается пассивная защита на тех предприятиях, на которых она применялась еще до войны. Многие предприятия уже внедряют современные решения для минимизации последствий любого пожара. Я убежден, что по окончанию войны этот вопрос больше никогда не попадет в разряд второстепенных на всех украинских предприятиях, а не только на объектах критической инфраструктуры.