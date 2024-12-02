Денис Любченко: Міжнародні партнери не оцінять спроби зекономити на протипожежній безпеці. Необхідно інвестувати в найкраще, щоб зберегти найдорожче

Сьогодні українські об'єкти критичної інфраструктури потребують особливого підходу через постійний ризик та тривалу війну. Наскільки наша енергетична промисловість зараз є захищеною від наслідків обстрілів та про підвищення вимог до протипожежного захисту в надскладних умовах ми вирішили поспілкуватись із директором Інженерно-промислової виробничої компанії "Спецзахист", експертом з вогнезахисту Денисом Любченком.

Різноманітність пропозицій на ринку протипожежного захисту є досить високою, і ціна на продукцію відіграє важливу роль. Європейські виробники пропонують високоякісну продукцію, але, наприклад, німецькі вироби вогнезахисту svt Products GmbH, які представляє компанія "Спецзахист", мають вищу ціну порівняно з українськими аналогами. Саме тому Денис Любченко вирішив розпочати нашу бесіду з цього питання.

Пане Денисе, то давайте поговоримо про те, скільки коштує безпека?

Європейська якість має і європейську ціну. Безпека — це те, на чому не можна економити, бо потім доводиться платити більше. А в деяких випадках, через невідповідний захист, ми можемо втратити найдорожче, те що ні за які гроші не купиш. Мені здається, українці переконуються в цьому щодня. Всі розуміють, що якість і безпека перевірені роками, коштують дорожче. Так в Європі, так в усьому світі, так буде і в Україні. Нам доведеться звикнути до того, що якісні товари коштують дорожче, що їх завозять сплачуючи всі мита і збори, а це ще здорожчання, з них платяться всі податки, а це знову ж гроші. Але це якість яка не викликає сумнівів у всьому світі.

Ваша компанія ІПВК "Спецзахист" є офіційним дилером німецької компанії svt Products GmbH вже 15 років. На чому ґрунтувалося ваше рішення щодо партнерства?

Історія компанії svt Products GmbH в Україні почалася більше 30 років тому. Зараз вже мало хто пам'ятає, але через кілька років після аварії на Чорнобильській АЕС європейські партнери виділили кошти на забезпечення системами пасивного захисту всіх атомних електростанцій України. svt Products GmbH (тоді svt Brandschutz GmbH) у 1991 році стала генеральним підрядником встановлення цих систем. За стільки років жодних питань до якості експлуатації на АЕС не виникало. Це найкраще характеризує якість продукції компанії.

На світовому ринку, svt Products GmbH працює більше 50 років, спеціалізація — саме протипожежні продукти та системи для протипожежного захисту в промисловості. Її системи використовують на своїх заводах світові гіганти: AIRBUS, Volkswagen AG, Siemens, Bombardier. На морських лайнерах MS World Navigator, Mystic Cruises, PN Milgem, Infinity Nine, потягах Škoda, Siemens, Stadler, Alstom стоять їхні автономні системи пасивного захисту.

На моє переконання, системи svt Products GmbH, в яких ефективно поєднані інновації та розробки, повинні бути впроваджені в Україні на всіх ключових об'єктах інфраструктури. Нам потрібно виключно найкраще.

Тож вже з 2012 року "Спецзахист" почав постачати продукцію svt Products GmbH на підприємства НАЕК Енергоатом, Укргідроенерго та представив свої рішення у більше ніж у 150 проєктах по захисту об'єктів критичної інфраструктури України. Усі українські АЕС надають перевагу саме продуктам svt Products GmbH.

Начебто всі розуміють, що вогнезахист об'єктів критичної інфраструктури має бути якісним. Що входить в ці критерії?

Коротко кажучи, це передбачає використання систем активного і пасивного захисту, матеріалів відповідної якості та їх правильну експлуатацію. Наприклад, щодо систем гасіння — вони повинні бути коректно встановлені, перевірені відповідно до рекомендацій виробника та регулярно обслуговуватись.

Якщо говорити про пасивні засоби, такі як обробка будівельних конструкцій та комунікацій спеціальними матеріалами, важливим фактором є гарантійний термін експлуатації, та технічні якості. Провідні європейські виробники, наприклад, надають гарантію більше 30 років. Крім того, важливою є висока якість продуктів і матеріалів.

Всі ці норми десятиліттями працюють в Європі, в усьому світі. Тобто, Україні не треба нічого вигадувати — треба брати за основу моделі протипожежної безпеки, які є в країнах Євросоюзу, адже ми обираємо європейський вектор розвитку. Протипожежна безпека підприємств — це такий самий стандарт ЄС, як і інші стандарти в сфері економіки, політики, культури. Важливо використовувати якісні сертифіковані в Європі матеріали, які пройшли випробування протягом багатьох років.

Компанія svt Products постійно працює над тим, щоб їхня продукція відповідала сучасним вимогам. Те, про що ми лише починаємо задумуватися, вони вже реалізували.

Тобто ми маємо можливість впроваджувати рішення з протипожежної безпеки на основі передового досвіду тих країн, які знаходяться під військовою загрозою, сейсмічною нестабільністю, агресивним атмосферним впливом.

В Україні наразі немає аналогів іноземним продуктам?

В Україні працює кілька підприємств, які випускають засоби для пасивного захисту — вогнетривкі суміші, фарби. Так, вони дешевші за європейські аналоги, але, на жаль, поки що суттєво поступаються їм за якістю. Коли європейські компанії почнуть купувати засоби українського виробництва, коли виробник зможе переконати у неперевершеній якості свого продукту тих, в кого вимоги до безпеки на високому рівні, тоді ми повернемось до цього питання.

Ми не маємо права на помилки та експерименти в сфері безпеки. Кожен ворожий ракетний удар може спричинити непоправні наслідки, а обстріли відбуваються щодня. Зараз нам допомагають відбудовувати зруйновані об’єкти критичної інфраструктури міжнародні партнери. Але вони розуміють, що відмова від якісного захисту призведе до значного збільшення руйнувань, а, отже, відновлення обійдеться набагато дорожче.

В усьому цивілізованому світі головна увага приділяється запобіганню катастроф, тому партнери не розуміють наші спроби зекономити на вогнезахисті, щоб потім героїчно просити в них більше грошей на відбудову того, що можна було захистити від руйнувань. Це об'єктивна реальність. Якщо ми говоримо про захист підприємств державного значення — то питання псевдо економії не має підніматись взагалі.

Зима 2024-2025 по оцінках експертів стане найсуворішою для енергетичного сектору Україн. Чому навчили нас три роки війни саме в сфері вогнезахисту підприємств?

Є кілька моментів, які стосуються суто технічних аспектів захисту від пожеж. Серед підприємств, з якими багато років співпрацює наша компанія, чимало об`єктів критичної інфраструктури, в тому числі тих, хто знаходиться в зоні постійних обстрілів.

Головною проблемою для таких підприємств є блекаути, знеструмлення після масованих обстрілів. Ще у 2022 році ставилися випадки, коли неможливо було загасити пожежу через те, що були знищені елементи генерації й розподілу електроенергії: активні системи захисту були позбавлені можливості працювати.

Спеціалісти знають, що нормативна, тобто, довоєнна модель протипожежного захисту в Україні полягає у використанні кількох видів систем протипожежної безпеки. Більшість з яких потребують додаткових умов – електропостачання, персоналу, вогнегасних засобів. І ця модель абсолютно недієва для воєнного часу, тож має змінитись нормативна база. Але поки цих змін немає, керівники підприємств критичної інфраструктури і галузі в цілому вже сьогодні мають подбати про відповідний протипожежний захист.

Головний висновок за цей час — пріоритет у сфері пожежної безпеки для об'єктів критичної інфраструктури повинен бути у засобах пасивного захисту, які не потребують присутності людини і використання електроенергії. Щоб не трапилось, пасивна система захисту спрацює.

Не можу навести конкретних прикладів з міркувань безпеки, але можу запевнити, що підприємства, які подбали про пасивний протипожежний захист конструкцій і комунікацій, а також встановили автономні системи виявлення та гасіння вогню, жодного разу не пошкодували про це.

Неможливо відслідкувати траєкторію прильоту ракет, але при 100% покритті якісними вогнезахисними матеріалами на будь-якому об'єкті енергетики втрати і шкода зменшуються врази.

Підкреслюю, що акцент на використанні пасивних систем і автономних засобів гасіння існує вже багато років, якщо не десятиліть, у всьому світі. Це стосується не лише важливих промислових об'єктів, але й торгово-розважальних центрів, аеропортів, концертних і виставкових залів. Саме до цього повинна прагнути Україна.

"Спецзахист" є одним з найбільших гравців ринку протипожежних засобів безпеки. Як оцінюєте стан протипожежного захисту промисловості в цілому і об`єктів критичної інфраструктури зокрема зараз порівняно з 2022 роком?

Протягом останніх двох з половиною років керівництво об'єктів критичної інфраструктури активно займається напрямками, про які я казав раніше. Посилюється пасивний захист на тих підприємствах, на яких його застосовували ще до війни. Багато підприємств вже впроваджують сучасні рішення для мінімізації наслідків будь-якої пожежі. Я переконаний, що по закінченню війни це питання більше ніколи не попаде в розряд другорядних на всіх українських підприємствах, а не тільки на об'єктах критичної інфраструктури.