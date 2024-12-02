Действия государственных монополий могут вызвать существенный рост цен, — УН

Запланированное повышение тарифов государственными монополиями, которые контролируют критически важные секторы (энергетику, железнодорожные перевозки и газоснабжение) автоматически приведет к увеличению затрат на производство и транспортировку всех товаров. Об этом говорится в статье издания "Украинские новости", которое отмечает, что логистика энергии, газа и товаров является основой любой экономики.

По данным издания, тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии будет повышен в 2025 году на 26% (с 529 до 665 грн/МВт∙ч), тариф на транспортировку газа ООО "Оператор ГТС Украины" — сразу на 305% (со 124 до 503 грн/тыс м³), а тарифы Укрзализныци для бизнеса могут вырасти, в среднем, на 37%.

"Повышение тарифов заставляет бизнес закладывать повышение стоимости в цены товаров, что неизбежно приведет к их росту. И хотя в структуре себестоимости продукта эти тарифы отдельно составляют не так много, вместе, учитывая то, что они актуальны на каждом из этапов изготовления продуктов, в конечной стоимости, в отдельных случаях, они в целом могут составлять до 20%", — отмечают "Українські новини".

Опрошенный изданием бизнес считает лучшим решением — заморозить тарифы до конца военного положения, чтобы избежать потрясений для экономики и граждан, а взамен — заставить менеджмент государственных предприятий повышать эффективность, искать внутренние и внешние источники финансирования.

"Поднять тарифы — самое простое решение, которое пытаются протолкнуть менеджеры госмонополий. В моменте — для них оно может быть эффективным, но его последствия для экономики, для каждого рядового украинца будут серьезными. В конце концов это повышение приведет к тому, что бизнес-активность начнет сокращаться, закупка электроэнергии и газа снижаться, а грузов станет меньше. И через некоторое время госмонополиям снова придется повышать тарифы, чтобы перекрыть свои расходы. И так может продолжаться бесконечно. И все же этот замкнутый круг надо когда-то разорвать", — говорится в статье.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 13 ноября одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 2025 год на 25,8% — до 665,26 грн/МВт-ч.