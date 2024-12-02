Дії державних монополій можуть спричинити суттєве зростання цін, – УН

Заплановане підвищення тарифів державними монополіями, які контролюють критично важливі сектори (енергетику, залізничні перевезення та газопостачання) автоматично призведе до збільшення витрат на виробництво та транспортування всіх товарів. Про це йдеться у статті видання "Українські новини", яке зазначає, що логістика енергії, газу і товарів є основою будь-якої економіки.

За даними видання, тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії буде підвищено у 2025 році на 26% (з 529 до 665 грн/МВт∙год), тариф на транспортування газу ТОВ "Оператор ГТС України" — одразу на 305% (зі 124 до 503 грн/тис м³), а тарифи Укрзалізниці для бізнесу можуть зрости, в середньому, на 37%.

"Підвищення тарифів змушує бізнес закладати підвищення вартості у ціни товарів, що неминуче призведе до їх зростання. І хоча в структурі собівартості продукту ці тарифи окремо складають не так багато, разом, враховуючи те, що вони актуальні на кожному з етапів виготовлення продуктів, в кінцевій вартості, в окремих випадках, вони загалом можуть складати до 20%", — зазначають "Українські новини".

Опитаний виданням бізнес вважає найкращим рішенням – заморозити тарифи до кінця воєнного стану, щоб уникнути потрясінь для економіки та громадян, а натомість — змусити менеджмент державних підприємств підвищувати ефективність, шукати внутрішні та зовнішні джерела фінансування.

"Підняти тарифи — найпростіше рішення, яке намагаються проштовхнути менеджери держмонополій. В моменті — для них воно може бути ефективним, але його наслідки для економіки, для кожного пересічного українця будуть серйозними. Врешті решт це підвищення призведе до того, що бізнес-активність почне скорочуватися, закупка електроенергії та газу знижуватися, а вантажів стане менше. І за деякий час держмонополіям знову прийдеться підвищувати тарифи, щоб перекрити свої витрати. І так може продовжуватися нескінченно. Та все ж це замкнуте коло треба колись розірвати", — йдеться у статті.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні 13 листопада схвалила проєкт постанови про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 2025 рік на 25,8% – до 665,26 грн/МВт·год.