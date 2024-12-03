Адвокат Артур Емельянов заявил о незаконном задержании для вручения подозрения в "заказных обвинениях", — СМИ

Бывший судья Высшего хозяйственного суда, сейчас адвокат и волонтер Артур Емельянов заявил о незаконном задержании для вручения ему подозрения "в фейковых, заказных обвинениях" во время волонтерской поездки за границу за очередной партией дронов. Соответствующее заявление обнародовано на странице Емельянова в Facebook, передает портал ukranews.com.

"Вчера я пытался выехать за границу ради того, чтобы собрать очередную помощь в виде десятков дронов. За время полномасштабного вторжения таких поездок у меня было, как вы понимаете, десятки. Из каждой поездки я всегда возвращаюсь в Украину. У меня никогда даже не возникало ни мыслей, ни намерений оставаться за рубежом. Хотя шансов не возвращаться было множество, но я живу в Украине и точка", — написал Емельянов.

По его словам, сотрудники пограничной службы "после 5 часов "проверок" и "консультаций" решили, что он якобы подделал оба своих загранпаспорта, по которым ранее уже неоднократно осуществлял выезд за границу, собирая помощь для ВСУ, и конфисковали их. "Это произвол и беззаконие", — добавил он.

"Я давно знаю, что на меня, как на адвоката по некоторым делам, осуществляют давление определенные "сегодняшние" чиновники. И это еще одна попытка запугать меня. "Ничего, решим, мы же в правовом государстве живем. А это чисто бандитские методы", — подумал я и поехал обратно в Киев. На въезде в столицу, меня задержали сотрудники ГБР и сообщили о задержании для вручения подозрения в фейковых, заказных обвинениях. Я знаю по чьему заказу это все делается и знаю почему они это делают", — отметил Емельянов.

По его мнению, речь идет о решении "коммерческих вопросов". "Они говорят публично о легитимности, законности, честности, но когда перед носом личная прибыль — они не чураются самых грязных методов подавления адвокатов", — написал он.

"Сейчас я задержан. Буду держать вас в курсе событий. Готовимся к суду. Придет время и наше общество не только победит российских захватчиков, но и выгонит из власти тех, кто ее не стоит", — подытожил Емельянов.