Адвокат Артур Ємельянов заявив по незаконне затримання для вручення підозри у "замовних звинуваченнях", - ЗМІ

Колишній суддя Вищого господарського суду, зараз адвокат та волонтер Артур Ємельянов заявив про незаконне затримання задля вручення йому підозри "у фейкових, замовних звинуваченнях" під час волонтерської поїздки за кордон за черговою партією дронів. Відповідна заява оприлюднена на сторінці Ємельянова у Facebook, передає портал ukranews.com.

"Вчора я намагався виїхати за кордон заради того, щоб зібрати чергову допомогу у вигляді десятків дронів. За час повномаштабного вторгнення таких поїздок в мене було, як ви розумієте, десятки. З кожної поїздки я завжди повертаюсь в Україну. В мене ніколи навіть не виникало ані думок, ані намірів залишатися за кордоном. Хоча шансів не повертатись було безліч, але я живу в Україні і крапка", — написав Ємельянов.

За його словами, співробітники прикордонної служби "після 5 годин "перевірок" та "консультацій" вирішили, що він нібито підробив обидва свої закордонні паспорти, за якими раніше вже неодноразово здійснуював виїзд за кордон, збираючи допомогу для ЗСУ, та конфіскували їх. "Це свавілля та беззаконня", — додав він.

"Я давно знаю, що на мене, як на адвоката у деяких справах, здійснюють тиск певні "сьогоднішні" можновладці. І це ще одна спроба залякати мене. "Нічого, вирішимо, ми ж в правовій державі живемо. А це суто бандитські методи", — подумав я і поїхав назад до Києва. На вʼїзді у столицю, мене затримали співробітники ДБР та повідомили про затримання для вручення підозри у фейкових, замовних звинувачування. Я знаю на чиє замовлення це все робиться та знаю чому вони це роблять", — відзначив Ємельянов.

На його думку, йдеться про вирішення "комерційних питань". "Вони говорять публічно про легітимність, законність, чесніть, але коли перед носом особистий прибуток – вони не цураються найбрудніших методів придушення адвокатів", — написав він.

"Наразі мене затримано. Буду тримати вас в курсі подій. Готуємося до суду. Прийде час і наше суспільство не лише переможе російських загарбників, але й вижене із влади тих, хто її не вартий", — підсумував Ємельянов.