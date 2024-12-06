Новая работа или свой бизнес: возможности для ветеранов от YOUNG BUSINESS CLUB

Работать и помогать тем, кто защищает Украину — основная задача современного бизнеса. Гораздо больше возможностей у предпринимателей, которые объединяются. Клуб Young Business Club (YBC) вместе с участниками больше года работает над социальной составляющей, помогая ветеранам устроиться на работу или организовать свой бизнес.

"В ноябре 2023 года мы основали благотворительный фонд клуба, одной из целей которого является помощь ветеранам и военным, — говорит основатель YBC Андрей Остапчук, — Мы видим, что на фронте люди получают новые навыки, у них появляются другие цели. Большинство ветеранов не выбирают прежнюю работу и меняют специальность. Самый большой ресурс клуба — это социальный капитал бизнесменов: более 1000 предпринимателей с опытом ведения бизнеса в более чем 40 нишах. Поэтому мы предлагаем трудоустройство к нашим участникам, партнерам клуба и бизнес менторство для ветеранов и военных".

Редактор на маркетплейсе и основатель чайной

Более двух десятков ветеранов нашли новую работу: среди них сборщик БПЛА, специалист по кибербезопасности, руководитель охраны и даже заместитель директора школы. Например, 32-летний Виктор Корчев из Одессы, который вернулся после службы с травмой, хотел найти удаленную работу. Он был сапером и старшим оператором взвода, участвовал в боях под Бахмутом.

"До службы работал на заводе — оператором станка, а сейчас решил переквалифицироваться, — рассказывает Виктор. — Обратиться в Young Business Club мне посоветовали в VeteranHub. Далее я прошел собеседование с рекрутером, помогли в составлении резюме и уже же через несколько дней я получил новую работу. Больше месяца работаю редактором на маркетплейсе, где самостоятельно выбираю свою загруженность".

Есть примеры ветеранов, которые уже запустили и управляют собственным бизнесом. Один из действующих военных с помощью друга открыл автопарк по аренде машин, другой — запустил с женой собственную кондитерскую. Интересный пример Сергея Степаненко, который пошел в первые недели полномасштабного вторжения сначала в ТРО, а затем в Силы обороны. На службе он был водителем, сапером, но больше всего времени провел пулеметчиком в снайперской роте. Киевлянин участвовал в освобождении Херсона, а затем защищал Бахмут и Волчанск. Из ВСУ Сергей уволился с наградой, получив Золотой крест за мужество 2-й степени.

Сначала 38-летний семьянин хотел помочь жене открыть коворкинг для мастеров бьюти-индустрии, тогда член YBC Егор Рожков предоставил ветерану менторские консультации. Но, попробовав, Сергей решил взяться за более знакомую задачу — открытие заведения питания. Еще в 22 года он с другом запустил суши-ресторан, а потом долгое время работал управляющим сети пивных.

"На войне я имел позывной "Китаец", потому что любил пить качественный чай. Боевым товарищам пообещал, что когда вернусь к мирной жизни — открою чайную, так и сделал, — рассказывает ветеран, — Это не классическое заведение, а чайная, где также подают вкусную еду. Через полгода после открытия кассы заведения выросли в семь раз, а посетить на выходных нас можно только по предварительному бронированию, все из-за большого количества желающих".

Сергей Степаненко пообещал боевым товарищам открыть чайную

Служить и развивать бизнес

Помогают предприниматели и участникам клуба, которые защищают нашу страну. В рядах ВСУ находятся несколько десятков предпринимателей. Киевлянин Дмитрий Машинец, который занимался автобизнесом с февраля 2022 года служит в силах специальных операций, а харьковчанин Тарас Шевченко сейчас командир отдельной воинской части.

Удается совмещать службу в рядах ВСУ и управление бизнесом участнику YBC — полтавчанину Евгению Раките. В молодости он окончил Полтавский военный институт с красным дипломом, далее пять лет прослужил в ВСУ, получил звание капитана, а после занялся бизнесом. Евгений — основатель компании по производству гофрокартона и партнер крупного почтового оператора.

Первые несколько месяцев предприниматель активно волонтерил и, еще не будучи военным, находился в самых горячих точках, Весной 2022 года он пошел служить в 18 бригаду армейской авиации, которая поддерживает пехоту на линии соприкосновения. Сначала Евгений занял пост начальника бортового узла связи, а затем перешел на должность начальника группы коммуникаций. Сейчас военный сотрудничает с медиа, волонтерами и лоббирует интересы бригады среди власти. Евгений вспоминает, как в первые полгода, когда обеспечение бригад еще не было налажено, другие участники клуба помогли закупить необходимое оснащение. Сейчас военный не только выполняет свои задачи в ВСУ, ему удается дистанционно управлять своим предприятием. За это время предприниматель вдвое увеличил обороты и расширил производство.

Весной 2022 года участник YBC Евгений Ракита пошел служить в армейскую авиацию, сейчас он начальник группы коммуникаций

Миллион на восстановление львовских домов

Young Business Club продолжает масштабироваться по всему миру. За восемь лет бизнес-сообщество выросло до 11 филиалов, которые представлены в семи странах. Все представительства регулярно организовывают сборы и аукционы для поддержки наших защитников. Так, только члены львовского клуба за полгода собрали 3 миллиона гривен, на которые приобрели пикап, грузовой бус, зарядные станции и оборудование по сбору информации для 74-го отдельного разведывательного батальона. В августе предприниматели передали после аукциона Украинскому фонду развития 740 000 гривен для покупки дронов — в рамках проекта "Птички победы".

Военные 18 бригады Национальной гвардии Украины передают благодарность участникам клуба за приобретенный бус

Кроме помощи Силам обороны и ветеранам, члены YBC задействованы в других инициативах. 100 000 грн было передано для проекта "Подари ребенку возможность" — помощь адресована детям из семей погибших военнослужащих и сиротам. А пожалуй, самой амбициозной инициативой является участие в проекте Львовского горсовета #ВизьмиБудинокПідОпіку, запущенном после обстрела 4 сентября, когда взрывной волной было повреждено 189 домов. 42 компании-участницы клуба собрали более миллиона гривен, за что получили благодарность от мэра Андрея Садового.

Предприниматели передали 740 000 гривен для покупки дронов — в рамках проекта "Пташки победы"

"На примере сообщества Young Business Club, можно с уверенностью говорить, что объединение дает мощную синергию. Предприниматели, несмотря на вызовы войны, продолжают работать, поддерживать друг друга и экономику, создавать рабочие места и помогать тем, кто защищает страну от врага", — резюмирует Андрей Остапчук.