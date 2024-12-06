Нова робота чи власний бізнес: можливості для ветеранів від YOUNG BUSINESS CLUB

Працювати та допомагати тим, хто захищає Україну — основне завдання сучасного бізнесу. Набагато більше можливостей у підприємців, які об’єднуються. Клуб Young Business Club (YBC) разом з учасниками більше року працює над соціальною складовою, допомагаючи ветеранам влаштуватися на роботу чи організувати свій бізнес.

"У листопаді 2023 року ми заснували благодійний фонд клубу, однією з цілей якого є допомога ветеранам і військовим, — каже засновник YBC Андрій Остапчук. — Ми бачимо, що на фронті люди отримують нові навички, у них з’являються інші цілі. Більшість ветеранів не обирають колишню роботу та змінюють спеціальність. Найбільший ресурс клубу — це соціальний капітал бізнесменів: більш ніж 1000 підприємців із досвідом ведення бізнесу в понад 40 нішах. Тому ми пропонуємо працевлаштування до наших учасників, партнерів клубу та бізнес менторство для ветеранів та військових".

Редактор на маркетплейсі та засновник чайної

Більш ніж два десятки ветеранів знайшли нову роботу: серед них збиральник БПЛА, спеціаліст з кібербезпеки, керівник охорони і навіть заступник директора школи. Наприклад, 32-річний Віктор Корчев з Одеси, який повернувся після служби з травмою, хотів знайти віддалену роботу. Він був сапером і старшим оператором взводу, брав участь у боях під Бахмутом.

"До служби працював на заводі — оператором станка, а зараз вирішив перекваліфікуватися, — розповідає Віктор. — Звернутися до Young Business Club мені порадили в VeteranHub. Далі я пройшов співбесіду з рекрутером, допомогли в складанні резюме і вже же через кілька днів я отримав нову роботу. Більше місяця працюю редактором на маркетплейсі, де самостійно обираю свою завантаженість".

Є приклади ветеранів, які вже запустили та керують власним бізнесом. Один з діючих військових за допомогою друга відкрив автопарк по оренді машин, інший — запустив з жінкою власну кондитерську. Цікавий приклад Сергія Степаненка, який пішов у перші тижні повномасштабного вторгнення спочатку до ТРО, а потім до Сил оборони. На службі він був водієм, сапером, але найбільше часу провів кулеметником у снайперській роті. Киянин брав участь у звільнені Херсона, а потім боронив Бахмут і Вовчанськ. Із ЗСУ Сергій звільнився з нагородою, отримавши Золотий хрест за мужність 2-го ступеню.

Спочатку 38-річний сім’янин хотів допомогти дружині відкрити коворкінг для майстрів б’юті-індустрії, тоді член YBC Єгор Рожков надав ветерану менторські консультації. Але, спробував, Сергій вирішив взятися за більш знайому задачу – відкриття закладу харчування. Ще у 22 роки він з другом запустив суші-ресторан, а потім довгий час працював керуючим мережі пивних.

"На війні я мав позивний "Китаєць", бо любив пити якісний чай. Бойовим товаришам пообіцяв, що коли повернуся до мирного життя — відкрию чайну, так і зробив, — розповідає ветеран. — Це не класичний заклад, а чайна, де також подають смачну їжу. Через пів року після відкриття каси закладу виросли в сім разів, а відвідати на вихідних нас можна тільки за попереднім бронюванням, все через велику кількості охочих".

Сергій Степаненко пообіцяв бойовим товаришам відкрити чайну

Служити і розвивати бізнес

Допомагають підприємці і учасникам клубу, які боронять нашу країну. В лавах ЗСУ перебувають декілька десятків підприємців. Киянин Дмитро Машинець, який займався автобізнесом з лютого 2022 року служить в силах спеціальних операцій, а харків’янин Тарас Шевченко зараз командир окремої військової частини.

Вдається поєднувати службу в лавах ЗСУ та управління бізнесом учаснику YBC — полтавчанину Євгену Ракіті. У молодості він закінчив Полтавський військовий інститут з червоним дипломом, далі п’ять років прослужив в ВСУ, отримав звання капітана, а після зайнявся бізнесом. Євген – засновник компанії з виробництва гофрокартону та партнер крупного поштового оператора.

Перші декілька місяців підприємець активно волонтерив і, ще не будучи військовим, знаходився в самих гарячих точках, Навесні 2022 року він пішов служити до 18 бригади армійської авіації, яка підтримує піхоту на лінії зіткнення. Спочатку Євген зайняв пост начальника бортового вузла зв’язку, а потім перейшов на посаду начальника групи комунікацій. Зараз військовий співпрацює з медіа, волонтерами та лобіює інтереси бригади серед влади. Євген пригадує, як у перші півроку, коли забезпечення бригад ще не було налагоджено, інші учасники клубу допомогли закупити необхідне оснащення. Зараз військовий не тільки виконує свої задачі в ВСУ, йому вдається дистанційно керувати своїм підприємством. За цей час підприємець вдвічі збільшив обороти та розширив виробництво.

Навесні 2022 року учасник YBC Євген Ракіта пішов служити до армійської авіації, зараз він начальник групи комунікацій

Мільйон на відбудову львівських будинків

Young Business Club продовжує масштабуватися по всьому світу. За вісім років бізнес-спільнота зросла до 11 філій, які представлені в семи країнах. Всі представництва регулярно організовують збори та аукціони для підтримки наших захисників. Так, тільки члени львівського клубу за півроку зібрали 3 мільйони гривень, на які придбали пікап, вантажний бус, зарядні станції та обладнання по збору інформації для 74-го окремого розвідувального батальйону. В серпні підприємці передали пiсля аукціону Українському фонду розвитку 740 000 гривень для купівлі дронів — в межах проєкту "Пташки перемоги".

Військові 18 бригади Національної гвардії України передають вдячність учасникам клубу за придбаний бус

Окрім допомоги Силам оборони та ветеранам, члени YBC задіяні в інших ініціативах. 100 000 грн було передано для проєкту "Подаруй дитині можливість" — допомога адресована дітям із сімей загиблих військовослужбовців та сиротам. А мабуть, найамбітнішою ініціативою є участь у проєкті Львівської міськради #ВізьмиБудинокПідОпіку, запущеному після обстрілу 4 вересня, коли вибуховою хвилею було пошкоджено 189 будинків. 42 компанії-учасниці клубу зібрали понад мільйон гривень, за що отримали подяку від мера Андрія Садового.

Підприємці передали 740 000 гривень для купівлі дронів — в межах проєкту "Пташки перемоги"

"На прикладі спільноти Young Business Club, можна із впевненістю казати, що обʼєднання дає потужну синергію. Підприємці, не дивлячись на виклики війни, продовжують працювати, підтримувати одне одного та економіку, створювати робочі місця і допомагати тим, хто захищає країну від ворога", — резюмує Андрій Остапчук.