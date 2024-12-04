АМКР прогнозирует дальнейшее падение производства, снижение импортного НДС и валютной выручки в случае повышения тарифа на передачу электроэнергии, — СМИ

"АрселорМиттал Кривой Рог" ожидает дальнейшего снижения производства металлургической продукции, а также сокращения поступлений НДС на импорт сырьевых ресурсов примерно на 100-150 млн гривен в месяц, а валютных поступлений — ориентировочно на 50-100 млн долларов в случае, если решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии на 26% будет окончательно одобрено, передают "Украинские новости".

В СМИ пишут, что 13 ноября Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла проект постановления, который предусматривает рост с 2025 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии с 528,57 до 665,26 грн/МВт*ч (+25,9% к действующему тарифу).

Предприятие обратилось к НКРЭКУ с просьбой найти альтернативные решения для покрытия операционных расходов "Укрэнерго", отметив, что с 2022 года стоимость услуги по передаче электроэнергии уже выросла на 53%, с 345,64 грн/МВт*ч до 528,57 грн/МВт*ч. Это и другие факторы привели к существенному росту производственных затрат предприятия.

"В таких условиях производство становится убыточным и продукция АМКР не может быть конкурентоспособной на мировом рынке. В такой ситуации АМКР уже принял решение о существенном сокращении производства с ноября 2024 года", — отметила компания в письме, которое есть в распоряжении редакции.

Дальнейшее же повышение тарифов на передачу электроэнергии, по мнению руководства АМКР, только ухудшит ситуацию и приведет к "еще большему сокращению производства, ухудшению финансового состояния АМКР, социальной напряженности среди работников предприятия, недополучению средств в бюджеты разных уровней, но и еще к негативным последствиям для экономики Украины". В частности, АМКР спрогнозировал снижение поступлений от НДС на импорт сырьевых ресурсов примерно на 100-150 млн гривен в месяц и сокращение валютных поступлений на 50-100 млн долларов в случае окончательного принятия решения НКРЭКУ о повышении тарифа на передачу э/э.