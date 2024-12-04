АМКР прогнозує подальше падіння виробництва, зниження імпортного ПДВ і валютного виторгу в разі підвищення тарифу на передачу електроенергії, - ЗМІ

"АрселорМіттал Кривий Ріг" очікує на подальше зниження виробництва металургійної продукції, а також скорочення надходжень ПДВ на імпорт сировинних ресурсів приблизно на 100-150 млн гривень в місяць, а валютних надходжень – орієнтовно на 50-100 млн доларів у разі, якщо рішення про підвищення тарифу на передачу електроенергії на 26% буде остаточно схвалене, передають "Українські новини".

У ЗМІ пишуть, що 13 листопада Нацкомісія, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год (+25,9% до чинного тарифу).

Підприємство звернулося до НКРЕКП із проханням знайти альтернативні рішення для покриття операційних витрат "Укренерго", зауваживши, що з 2022 року вартість послуги з передачі електроенергії вже зросла на 53%, з 345,64 грн/МВт*год до 528,57 грн/МВт*год. Це та інші фактори призвели до суттєвого зростання виробничих витрат підприємства.

"В таких умовах виробництво стає збитковим і продукція АМКР не може бути конкурентоспроможною на світовому ринку. У такій ситуації АМКР вже ухвалив рішення про суттєве скорочення виробництва з листопада 2024 року", — зазначила компанія у листі, який є в розпорядженні редакції.

Подальше ж підвищення тарифів на передачу електроенергії, на думку керівництва АМКР, лише погіршить ситуацію та призведе до "ще більшого скорочення виробництва, погіршення фінансового стану АМКР, соціальної напруги серед працівників підприємства, недоотримання коштів у бюджети різних рівнів, а й ще до негативних наслідків для економіки України". Зокрема, АМКР спрогнозував зниження надходжень від ПДВ на імпорт сировинних ресурсів приблизно на 100-150 млн гривень в місяць та скорочення валютних надходжень на 50-100 млн доларів у разі остаточного схвалення рішення НКРЕКП про підвищення тарифу на передачу е/е.