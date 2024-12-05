ГОТ выбрал поставщика, который предложил поставки на 86 миллионов гривен дороже, — СМИ

Государственный оператор тыла вернулся к практике подписания прямых контрактов с поставщиками продуктов питания для ВСУ, поэтому невозможно отследить, какова стоимость тех продуктов. Как сообщает эксперт Алексей Голобуцкий, в ноябре при наличии выгодного предложения ГОТ выбрал поставщика, который предложил поставки на 86 миллионов гривен дороже. Об этом говорится в материале издания "Факты".

"Скандал с якобы некачественными мясными консервами для ВСУ получил свое логическое продолжение: вместо поставщика, который очень не устраивал ГОТ, появился новый, но он получил госзаказ не публично, а стоимость его услуг будет больше на 86 миллионов гривен, чем было раньше", — сообщил Голобуцкий.

Он напомнил, что в октябре в инфопространстве разлетелась новость о том, что к военным на Донецком направлении попали банки с некачественной мясной тушенкой. "Вместо того, чтобы провести экспертизу и расследование, ГОТ, которым руководит самый честный и неподкупный человек в мире, тупо выбросил поставщика, которым было ООО "Трейд Гранит Инвест".", — говорится в заметке.

"Я ничего не знаю об этой компании, но, как и ГОТ, не могу подтвердить, что она действительно поставляла что-то некачественное. Расследования и экспертиз не было. Но интересно, что будет дальше, потому что если исчезает один поставщик, должен появиться другой. Так и произошло. И было очень интересно, по каким ценам он будет работать", — говорит эксперт.

Голобуцкий отмечает, что 18 ноября с ООО "Контракт Продрезерв 5" был заключен договор по цене почти 120 гривен за комплект продуктов питания. А "Трейд Гранит Инвест" поставляло комплекты в Донецкую область по 107,94 гривны. При этом, по словам эксперта, во время тендера было предложение, которое ГОТ отклонил, и было оно на 86 миллионов гривен ниже.

"Это не то что странно, а просто возмутительно", — заявил эксперт, — "А если он (председатель ГОТ Арсен Жумадилов — ред.) хочет сказать, что в этом ничего криминального нет, тогда почему от общественности скрыт каталог продуктов от этих новых победителей тендеров?".

Он отметил, что "практику сокрытия цен и поставщиков продуктов" ГОТ возобновил в октябре этого года — из "Прозорро" теперь невозможно узнать, кто победил и на каких условиях. "Но, как мы все знаем, именно из-за прямых контрактов между МО и поставщиками появились предложения, которые превышали рыночные. И именно поэтому создали ГОТ, чтобы такого не было." — резюмирует Голобуцкий и добавляет, что не существует гарантий того, что по завышенным ценам продукты теперь будут качественными.