ДОТ обрав постачальника, який запропонував поставки на 86 мільйонів гривень дорожче, - ЗМІ

Державний оператор тилу повернувся до практики підписання прямих контрактів з постачальниками продуктів харчування для ЗСУ, тому неможливо відслідкувати, яка вартість тих продуктів. Як повідомляє експерт Олексій Голобуцький, у листопаді при наявності вигідної пропозиції ДОТ обрав постачальника, який запропонував поставки на 86 мільйонів гривень дорожче. Про це йдеться у матеріалі видання "Факти".

"Скандал з нібито неякісними м’ясними консервами для ЗСУ отримав своє логічне продовження: замість постачальника, який дуже не влаштовував ДОТ, з’явився новий, але він отримав держзамовлення не публічно, а вартість його послуг буде більшою на 86 мільйонів гривень, ніж було раніше", — повідомив Голобуцький.

Він нагадав, що в жовтні в інфопросторі розлетілася новина про те, що до військових на Донецькому напрямку потрапили банки з неякісною м’ясною тушонкою. "Замість того, аби провести експертизу і розслідування, ДОТ, яким керує найчесніша і найнепідкупніша людина у світі, тупо викинув постачальника, яким було ТОВ "Трейд Граніт Інвест".", — йдеться у дописі.

"Я нічого не знаю про цю компанію, але, як і ДОТ, не можу підтвердити, що вона справді постачала щось неякісне. Розслідування та експертиз не було. Але цікаво, що буде далі, бо якщо зникає один постачальник, має з’явитись інший. Так і сталося. І було дуже цікаво, за якими цінами він працюватиме", — каже експерт.

Голобуцький зазначає, що 18 листопада з ТОВ "Контракт Продрезерв 5" було укладено договір по ціні майже 120 гривень за комплект продуктів харчування. А "Трейд Граніт Інвест" постачало комплекти у Донецьку область по 107,94 гривні. При цьому, за словами експерта, під час тендеру була пропозиція, яку ДОТ відхилив, і була вона на 86 мільйонів гривень нижча.

"Це не те що дивно, а просто обурливо", — заявив експерт, — "А якщо він (голова ДОТ Арсен Жумаділов – ред.) хоче сказати, що у цьому нічого кримінального нема, тоді чому від громадськості прихований каталог продуктів від цих нових переможців тендерів?".

Він зазначив, що "практику приховування цін і постачальників харчів" ДОТ поновив у жовтні цього року — з "Прозорро" тепер неможливо дізнатись, хто переміг і на яких умовах. "Але, як ми всі знаємо, саме через прямі контракти між МО і постачальниками з’явилися пропозиції, які перевищували ринкові. І саме тому створили ДОТ, щоб такого не було." — резюмує Голобуцький і додає, що не існує гарантій того, що за завищеними цінами продукти тепер будуть якісними.