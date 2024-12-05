Все строительство в Украине подорожает из-за повышения тарифа на передачу э/э, — Союз производителей стройматериалов

Предложение Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, увеличить тариф на передачу электроэнергии на 26% приведет к росту стоимости стройматериалов для конечного потребителя и ухудшит покупательную способность украинцев, сообщил Константин Салий, президент Союза производителей стройматериалов. Об этом пишет ТСН.

13 ноября HKPEKП одобрила проект решения, который предусматривает рост тарифа на передачу э/э в 2025 году на 26% — с 528,57 до 665,27 грн/МВт ч.

"Мы считаем, что это экономическое мошенничество. Поиск источников доходов в бюджет происходит совсем не там, где надо. Стоит понимать, что производители калькуляцию всех расходов вкладывают в конечную цену. Поэтому в конечном итоге все равно заплатит рядовой украинец. И когда НКРЭКУ объявляет, что мы для бизнеса поднимем тариф, а люди не почувствуют, то это неправда — почувствуют. И в платежках, и через цену товаров. А во время войны общество не богатеет", — отметил он в комментарии UAprom.

Ассоциация "Укрцемент" также предупредила о негативном влиянии повышения стоимости услуги по передаче электроэнергии на работу предприятий отрасли. Решение НКРЭКУ в случае его окончательного одобрения приведет к росту затрат предприятий цементной отрасли и как следствие сокращение производства цемента. А это будет иметь негативные последствия для строительства защитных сооружений и восстановления поврежденных объектов, сообщила исполнительный директор ассоциации Людмила Крипка.

"Повышение расходов на доставку электроэнергии может привести к снижению стратегически важного производства цемента для Украины. А из цемента строятся защитные сооружения, укрепления и восстанавливаются поврежденные объекты критической и социальной инфраструктуры", — отметила она.

Профильные ассоциации предложили НКРЭКУ пересмотреть расчеты, приведенные в проекте решения, чтобы найти приемлемый выход из ситуации. В частности, "Укрцемент" считает необходимым принять во внимание прогноз НБУ по росту реального ВВП в 2025 году до уровня 4,3% и подчеркивает необходимость сокращать расходы на покрытие технологических потерь в сетях. Приемлемым в "Укрцементе" считают тариф на передачу электроэнергии на уровне не выше 528,57 грн/МВт.ч.

Напомним, по подсчетам Федерации работодателей Украины, дополнительные расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу э/э достигнут 13 млрд грн.