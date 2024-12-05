Все будівництво в Україні подорожчає через підвищення тарифу на передачу е/е, – Спілка виробників будматеріалів

Пропозиція Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, збільшити тариф на передачу електроенергії на 26% призведе до зростання вартості будматеріалів для кінцевого споживача та погіршить купівельну спроможність українців, повідомив Костянтин Салій, президент Спілки виробників будматеріалів. Про це пише ТСН.

13 листопада HKPEKП схвалила проєкт рішення, який передбачає зростання тарифу на передачу е/е 2025 року на 26% – з 528,57 до 665,27 грн/МВт год.

"Ми вважаємо, що це економічне шахрайство. Пошук джерел прибутків до бюджету відбувається зовсім не там, де треба. Варто розуміти, що виробники калькуляцію всіх витрат вкладають у кінцеву ціну. Тож у кінцевому підсумку все одно заплатить пересічний українець. І коли НКРЕКП оголошує, що ми для бізнесу піднімемо тариф, а люди не відчують, то це неправда – відчують. І в платіжках, і через ціну товарів. А під час війни суспільство не багатішає", – зазначив він у коментарі UAprom.

Асоціація "Укрцемент" також попередила про негативний вплив підвищення вартості послуги з передачі електроенергії на роботу підприємств галузі. Рішення НКРЕКП у разі його остаточного схвалення призведе до зростання витрат підприємств цементної галузі і як наслідок скорочення виробництва цементу. А це матиме негативні наслідки для будівництва захисних споруд та відновлення пошкоджених об'єктів, повідомила виконавчий директор асоціації Людмила Кріпка.

"Підвищення витрат на доставку електроенергії може призвести до зниження стратегічно важливого виробництва цементу для України. А з цементу будуються захисні споруди, укріплення та відновлюються пошкоджені об’єкти критичної та соціальної інфраструктури", – зазначила вона.

Профільні асоціації запропонували НКРЕКП переглянути розрахунки, наведені у проєкті рішення, щоб знайти прийнятний вихід із ситуації. Зокрема, "Укрцемент" вважає за необхідне взяти до уваги прогноз НБУ щодо зростання реального ВВП 2025 року до рівня 4,3% та наголошує на необхідності скорочувати витрати на покриття технологічних втрат у мережах. Прийнятним в "Укрцементі" вважають тариф на передачу електроенергії на рівні не вище 528,57 грн/МВт.год.

Нагадаємо, за підрахунками Федерації роботодавців України, додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.