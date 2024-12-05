За почти 20 лет мэрства Садовый привык считать, что Львов принадлежит ему, — Игорь Кривецкий

Андрей Садовый, отбывающий четвертый подряд срок на посту мэра Львова, за годы своего управления уничтожил город и теперь больше всего боится потерять кресло. Об этом в интервью Дмитрию Гордону сообщил Игорь Кривецкий, политик и меценат, которого называют серым кардиналом ВО "Свобода".

"Как львовянин я очень хорошо знаю Садового. И я считаю, что Садовый уничтожил Львов. Спросите у него: Андрей, покажи район, которым ты гордишься, который ты построил. Ты уже 20 лет мэр... Дубай за 40 лет построили. Покажи, что ты сделал, как изменил город. Этот город стал высококультурным? Открыты новые музеи? Парки? Что сделано?" — сказал Кривецкий.

По его мнению, Садовый вместо управления городом долгие годы занимался политикой. Кривецкий считает, что именно он и подконтрольные ему медиа целенаправленно дискредитировали ВО "Свободу" и ее лидеров, ведь боялся из-за них потерять мэрство. В итоге, считает бизнесмен, Садовый стал хорошим политиком, но так и не стал визионером и не имеет видения будущего города, которым единолично руководит почти 20 лет: "Мэр должен быть визионером, он должен создавать. Мы всегда можем набрать тех, кто подметет улицу, отремонтирует локомотив, кто скажет, как лучше сделать развязки на дорогах. Но видение города и урбанизация — это совсем другие вещи".

Кривецкий считает, что львовяне выбирали Садового мэром исключительно из-за того, что поверили в его безальтернативность. "Потому что он обманывает: если не я, то кто? Все хотят разграбить город, а я не граблю. Но я знаю, как установить правду — полиграф. Потому что когда я слышу, что он продал 3 процента своего канала и построил дом. Причем продал своему гендиректору канала. Ну как вы думаете, это правдивая история?" — сказал Кривецкий.

По его мнению, за почти два десятилетия на посту Садовый ассоциирует себя с городом и считает его своей собственностью: "Человек уже думает, что он и есть город. Он думает, что это город его. Ему страшно подумать, что будет, если он не станет мэром. Во-первых, очень много схем откроется".