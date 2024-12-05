За майже 20 років мерства Садовий звик вважати, що Львів належить йому, – Ігор Кривецький

Андрій Садовий, що відбуває четвертий поспіль строк на посаді мера Львова, за роки свого управління знищив місто і тепер понад усе боїться втратити крісло. Про це в інтервʼю Дмитру Гордону повідомив Ігор Кривецький, політик і меценат, якого називають сірим кардиналом ВО "Свобода".

"Як львів'янин я дуже добре знаю Садового. І я вважаю, що Садовий знищив Львів. Запитайте в нього: Андрію, покажи район, яким ти пишаєшся, який ти побудував. Ти вже 20 років мер… Дубай за 40 років побудували. Покажи, що ти зробив, як змінив місто. Це місто стало висококультурним? Відкриті нові музеї? Парки? Що зроблено?" – сказав Кривецький.

На його думку, Садовий замість управління містом довгі роки займався політикою. Кривецький вважає, що саме він і підконтрольні йому медіа цілеспрямовано дискредитували ВО "Свободу" та її лідерів, адже боявся через них втратити мерство. У підсумку, вважає бізнесмен, Садовий став хорошим політиком, але так і не став візіонером та не має бачення майбутнього міста, яким одноосібно керує майже 20 років: "Мер має бути візіонером, він має створювати. Ми завжди можемо набрати тих, хто підмете вулицю, відремонтує локомотив, хто скаже, як краще зробити розвʼязки на дорогах. Але бачення міста та урбанізація – це зовсім інші речі".

Кривецький вважає, що львівʼяни обирали Садового мером виключно через те, що повірили в його безальтернативність. "Тому що він обманює: якщо не я, то хто? Всі хочуть розграбувати місто, а я не грабую. Але я знаю, як встановити правду – поліграф. Бо коли я чую, що він продав 3 відсотки свого канала і побудував будинок. При чому продав своєму гендиректору канала. Ну як ви думаєте, це правдива історія?" – сказав Кривецький.

На його думку, за майже два десятиліття на посаді Садовий асоціює себе із містом і вважає його своєю власністю: "Людина вже думає, що вона і є місто. Вона думає, що це місто її. Йому страшно подумати, що буде, якщо він не стане мером. По-перше, дуже багато схем відкриється".