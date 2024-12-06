Из-за сериала "Викинги" из Украины вывозят артефактов на миллионы: что говорят на таможне (видео)

Жители Северной Европы заинтересовались артефактами из Украины из-за сериала "Викинги", заявили на столичной таможне. Контрабандисты вывозят вещи, связанные с Киевской Русью и наемниками с севера, которые им служили.

Во время войны из Украины пытаются вывозить исторические артефакты стоимостью миллионы гривен, которые попадают в частные коллекции, хотя должны были бы находиться в экспозициях музеев. Среди предметов, которые интересуют контрабандистов, — трипольская керамика, сабли и клинки. Кроме того, есть вещи, связанные с сериалом "Викинги", который напомнил скандинавам о былых временах. О контрабандистах, о вещах, которые изымают в почтовых отправлениях, и о вреде "Викингов" заместитель начальника Киевской таможни Алексей Дирочка рассказал в интервью "РБК-Украина".

Исторические находки — Дирочка о секире викингов см. с 17:52

Таможенник показал секиру викингов и заявил, что ее везли из Украины по заказу жителя Северной Европы. По его словам, таких случаев стало больше из-за популярности телесериала "Викинги" от Netflix. Среди прочего, скандинавы якобы вообразили, что они властвовали на древней украинской земле, и теперь вырос спрос на незаконный вывоз артефактов, связанных с той исторической эпохой, сказал он. Чиновник провел небольшой исторический экскурс и объяснил, что викинги на самом деле были наемниками и "работали здесь за деньги киевских князей".

"Прошу обратить внимание на секиру викингов. На нее нанесен защитный слой, она подбита, подварена, очищена. И ехала в Северную Европу. Фильм о Викингах сыграл недобрую шутку, поскольку спрос среди жителей Северной Европы резко повысился. Они придумали, что они тоже имеют право на наши территории", — слышно на видео.

Рядом с секирой викингов — половецкие, казацкие сабли, а также клинок времен Киевской Руси. Дирочка объяснил, чем особенный клинок: его не применяли на войне, а совершали жертвоприношения, добавил он.

Исторические находки — детали

На видео показали другие исторические находки, — артефакты, которые контрабандисты пытались вывезти из Украины и которые сейчас лежат в специальных хранилищах. Среди них — старинные казацкие сабли. На видео показали саблю, покрытую черным веществом (мазутным слоем, смолой) и готовой для перевозки. Кроме того, есть сокровища монет, которые могли бы заинтересовать "пиратов Карибского моря", пошутил спикер. Злоумышленники пытались вывезти керамику времен Трипольской культуры: горшок сохранил форму, а красная краска почти такая же яркая, как в прошлом. Также в хранилище есть артефакт возрастом 250 млн лет: его не показали, поскольку он слишком ценный. Еще одно направление контрабанды — заказанные у украинских ювелиров изделия с нацистской символикой: на видео показали два жезла, украшенные золотом, серебром и с элементами свастики.

Чиновник предупредил контрабандистов, желающих обогатиться на вывозе артефактов или других запрещенных вещей. Наказание за такое преступление — тюрьма на срок от трех до семи лет, а то и до 12 лет с конфискацией имущества.

Отметим, в апреле 2024 года пресс-служба Киевской таможни показала историческую находку, которую обнаружили в посылке из Кривого Рога в США. Как выяснилось, из Украины пытались вывезти предмет возрастом более 6 тыс. лет. Речь идет о каменных ядрах из кремния (нуклеусы) — специальные камни, от которых древние люди откалывали пластины для ножей.

Напоминаем, издание Thaiger рассказало о 600-летнем артефакте, связанном с историей Китая.