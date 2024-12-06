Через серіал "Вікінги" з України вивозять артефактів на мільйони: що кажуть на митниці (відео)

Жителі Північної Європи зацікавились артефактами з України через шоу "Вікінги", заявили на столичній митниці. Контрабандисти вивозять речі, пов'язані з Київською Руссю та найманцями з півночі, які їм служили.

Під час війни з України намагаються вивозити історичні артефакти вартістю мільйони гривень, які потрапляють у приватні колекції, хоча мали б перебувати в експозиціях музеїв. Серед предметів, які цікавлять контрабандистів, — трипільська кераміка, шаблі та клинки. Крім того, є речі, пов'язані з серіалом "Вікінги", який нагадав скандинавам про минулі часи. Про контрабандистів, про речі, які вилучають у поштових відправленнях, та про шкоду "Вікінгів" заступник начальника Київської митниці Олексій Дірочка розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Історичні знахідки - митник про секіру вікінгів див. з 17:52

Митник показав секіру вікінгів і заявив, що її везли з України на замовлення жителя Північної Європи. З його слів, таких випадків стало більше через популярність телесеріалу "Вікінги" від Netflix. Серед іншого, скандинави начебто уявили, що вони владарювали на древній українській землі, і тепер зріс попит на незаконне вивезення артефактів, пов'язаних з тією історичною епохою, сказав він. Посадовець провів невеликий історичний екскурс і пояснив, що вікінги насправді були найманцями і "працювали тут за гроші київських князів".

"Прошу звернути увагу на секіру вікінгів. На неї нанесений захисний шар, вона підбита, підварена, очищена. І їхала в Північну Європу. Фільм про Вікінгів зіграв недобрий жарт, оскільки попит серед мешканців Північної Європи різко підвищився. Вони придумали, що вони теж мають право на наші території", — чути на відео.

Поруч з секірою вікінгів — половецькі, козацька шаблі, а також клинок часів Київської Русі. Дірочка пояснив, чим особливий клинок: його не застосовували на війні, а вчиняли жертвоприношення, додав він.

Історичні знахідки — деталі

На відео показали інші історичні знахідки, — артефакти, які контрабандисти намагались вивезти з України і які зараз зберігаються у спеціальних сховищах. Серед них — старовинні козацькі шаблі. На відео показали шаблю, вкриту чорною речовиною (мазутним шаром, смолою) та готовою для перевезення. Крім того, є скарби монет, які могли б зацікавити "піратів Карибського моря", пожартував спікер. Зловмисники намагались вивезти кераміку часів Трипільської культури: горщик зберіг форму, а червона фарба майже така ж яскрава, як колись. Також у сховищі є артефакт віком 250 млн років: його не показали, оскільки він надто цінний. Ще один напрямок контрабанди — замовлені в українських ювелірів вироби з нацистською символікою: на відео показали два жезли, оздоблені золотом, сріблом та з елементами свастики.

Посадовець попередив контрабандистів, які бажають збагатитись на вивезенні артефактів або інших заборонених речей. Покарання за такий злочин — тюрма на термін від трьох до семи років, а то й до 12 років із конфіскацією майна.

Зазначимо, у квітні 2024 року пресслужба Київської митниці показала історичну знахідку, яку виявили в посилці з Кривого Рогу в США. Як з'ясувалось, з України намагались вивезти предмет віком понад 6 тис. років. Ідеться про кам’яні ядра з кременю (нуклеуси) — спеціальні камені, від яких древні люди відколювали пластини для ножів.

Нагадуємо, видання Thaiger розповіло про 600-річний артефакт, пов'язаний з історією Китаю.