Nordic Wing рассказала о планах по локализации производства БПЛА ASTERO ISR в Украине

Датская компания Nordic Wing объявила о начале локализации производства разведывательного БПЛА ASTERO ISR в Украине, передают "Українські новини".

Как стало известно из интервью CEO компании Йонаса Мюнстера для "Украинских новостей", этот шаг направлен на поддержку украинской экономики, а также на создание устойчивых цепей поставок для армии.

"Мы уже локализовали производство некоторых компонентов, таких как рюкзаки для транспортировки дронов и комплектующих для управления ими. Это позволяет нам не только поддерживать местную экономику, но и гарантировать оперативность поставок даже в сложных условиях", — пояснил Йонас Мюнстер.

Локализация является частью долгосрочной стратегии компании по расширению сотрудничества с украинскими производителями. По словам Мюнстера, Nordic Wing стремится увеличивать производственные мощности, не создавая дополнительного давления на уже существующие предприятия, которые работают на нужды армии. "Наша цель — не перераспределение ресурсов, а увеличение общей способности украинской промышленности", — подчеркнул он.

Nordic Wing также планирует постепенно расширять локализацию, включая производство ключевых компонентов дронов. Однако качество продукции остается ключевым приоритетом компании. "Для нас критически важно сохранить высокое качество продукции. Если локализация будет означать риск для надежности компонентов, мы будем искать другие решения", — подчеркнул CEO Nordic Wing.

Разведывательные БПЛА ASTERO ISR поставляются украинским военным с начала полномасштабного вторжения. Вес самолета — 4,5 кг и он не требует катапульты или другого специального оборудования для запуска. Четвертое поколение дрона может находиться в воздухе до 4-х часов и вести разведку днем (с камерой, обеспечивающей 80-кратное увеличение) и ночью (поставляется с ночной камерой Nighthawk2-UZ). По утверждениям представителя компании, 95% инноваций в последнем поколении БПЛА — результат тесной коммуникации с украинскими военными.