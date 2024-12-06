Nordic Wing розповіла про плани із локалізації виробництва БПЛА ASTERO ISR в Україні

Данська компанія Nordic Wing оголосила про початок локалізації виробництва розвідувального БПЛА ASTERO ISR в Україні, передають "Українські новини".

Як стало відомо з інтерв’ю CEO компанії Йонаса Мюнстера для "Українських новин", цей крок спрямований на підтримку української економіки, а також на створення стійких ланцюгів постачання для армії.

"Ми вже локалізували виробництво деяких компонентів, таких як рюкзаки для транспортування дронів і комплектуючих для управління ними. Це дозволяє нам не тільки підтримувати місцеву економіку, але й гарантувати оперативність постачання навіть у складних умовах", — пояснив Йонас Мюнстер.

Локалізація є частиною довгострокової стратегії компанії щодо розширення співпраці з українськими виробниками. За словами Мюнстера, Nordic Wing прагне збільшувати виробничі потужності, не створюючи додаткового тиску на вже існуючі підприємства, які працюють на потреби армії. "Наша мета — не перерозподіл ресурсів, а збільшення загальної спроможності української промисловості", — підкреслив він.

Nordic Wing також планує поступово розширювати локалізацію, включаючи виробництво ключових компонентів дронів. Проте якість продукції залишається ключовим пріоритетом компанії. "Для нас критично важливо зберегти високу якість продукції. Якщо локалізація означатиме ризик для надійності компонентів, ми шукатимемо інші рішення", — наголосив CEO Nordic Wing.

Розвідувальні БПЛА ASTERO ISR постачаються українським військовим з початку повномасштабного вторгнення. Вага літака — 4,5 кг і він не потребує катапульти чи іншого спеціального обладнання для запуску. Четверте покоління дрона може знаходитися в повітрі до 4-ох годин та вести розвідку вдень (із камерою, що забезпечує 80-кратне збільшення) та вночі (постачається з нічною камерою Nighthawk2-UZ). За твердженнями представника компанії, 95% інновацій у останньому поколінні БПЛА — результат тісної комунікації з українськими військовими.