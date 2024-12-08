Президент Зеленский отметил Марию Берлинскую и обсудил насущные потребности армии с волонтерским сообществом

Среди награжденных — ветеранка, основательница Victory Drones Мария Берлинская, известная также своей правозащитной деятельностью и сокрушительной критикой коррупции в украинской "оборонке".

По случаю Дня волонтера Президент Владимир Зеленский вручил награду "Золотое сердце" самым активным представителям волонтерского движения. Среди награжденных — ветеран, основательница Victory Drones Мария Берлинская, известная также своей правозащитной деятельностью и сокрушительной критикой коррупции в украинской "оборонке", сообщают Подробности.

Во время встречи глава государства обсудил с волонтерами в частности приобретение FPV-дронов, укрепление системы противовоздушной обороны и возведение фортификационных сооружений — именно эти вопросы обеспечения Сил обороны сегодня являются приоритетными и неотложными.

Заметим, "Золотое сердце" — специальная президентская награда, установленная для награждения волонтеров, которые в частности активно способствуют обеспечению обороны Украины. Получение этой награды подчеркивает весомость вклада конкретного неравнодушного человека в помощь армии и защиту интересов государства.

В число награжденных вошла Мария Берлинская — одна из самых ярких представительниц украинского волонтерского движения, лидер проекта технологического усиления Сил безопасности и обороны Украины Victory Drones и инициатор правозащитного "Невидимого батальона". Именно при содействии Марии в свое время в Украине отменили гарантийные письма, пошлины и НДС на дроны.

"Тыл должен двигаться очень быстро, иначе будет двигаться фронт и двигаться не в нашу пользу", — одна из самых известных цитат Марии. Ее прогнозы иногда звучат слишком пессимистично для тылового сообщества, но всегда находят поддержку у военных.

На днях под шквал критики волонтера попало Министерство обороны — Берлинская является соавтором громкого материала под названием "Министерство хаоса Умерова", где руководство ведомства обвиняют в саботаже, неэффективных кадровых решениях и вероятном лоббировании интересов недобросовестных поставщиков.

Такая управленческая стратегия главы МОУ может привести к срыву оборонных заказов и потере поддержки со стороны западных партнеров.

Берлинская и ее соавторы — Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции и директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук — отмечают, что назначение Рустема Умерова сопровождалось большими ожиданиями.

"Министерство должно было перейти от обеспечения армии к разработке и реализации стратегий для всех Сил обороны. Несмотря на провозглашенные цели, Минобороны продолжает функционировать в режиме хаотичного управления. Отсутствие четкой системы приводит к дублированию функций, замедлению процессов и снижению эффективности", — отмечается в публикации.

Среди достижений Умерова авторы называют создание двух агентств: Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ГОТ), которые начали демонстрировать успехи в экономии бюджетных средств и борьбе с монополистами. Однако Департамент военно-технической политики (ДВТП), известный из-за тендерных скандалов, до сих пор сохраняет влияние на определение приоритетов в вооруженных закупках и обслуживает многомиллиардные контракты.

По мнению Берлинской и ее коллег, отсутствие реального институционального контроля в Минобороны не только замедляет сближение Украины с НАТО и ставит под вопрос прозрачность закупок, но и приводит к миллиардным потерям.

В частности, в 2024 году Украина рисковала потерять 6,2 млрд долларов помощи из-за отсутствия надлежащей координации. В Минобороны не хватает экспертов для анализа иностранных программ и формирования приоритетных запросов. В результате союзники получают списки потребностей, которые невозможно реализовать из-за астрономической стоимости или недостатка ресурсов. В то же время министерство не использует действенные программы, такие как Foreign Military Sales, которыми активно пользуются союзники, в частности Польша.

Вместо этого министр Умеров концентрирует усилия на сотрудничестве с турецкими поставщиками. Такая политика вызывает беспокойство у стратегического партнера Украины — США, поскольку отношения Вашингтона с Анкарой в оборонной сфере остаются напряженными.

Нерешенные проблемы в управлении международным сотрудничеством подрывают доверие партнеров и ставят под угрозу дальнейшую военную поддержку.

"Управленческий хаос всегда ведет к поражению. В министерстве обороны воюющей страны это может привести к поражению Украины", — предупреждают авторы материала.

Является ли вручение Марии Берлинской статусной государственной награды из рук Президента Зеленского сигналом того, что к ее мнению прислушиваются на Банковой? Последуют ли за этим конкретные кадровые ротации и реформы в главном военном ведомстве? И будут ли в конце концов решены институциональные проблемы, из-за которых бьет тревогу волонтерское сообщество? Покажет уже ближайшее время.