Президент Зеленський відзначив Марію Берлінську та обговорив нагальні потреби армії з волонтерською спільнотою

Серед нагороджених – ветеранка, засновниця Victory Drones Марія Берлінська, відома також своєю правозахисною діяльністю і нищівною критикою корупції в українській "оборонці".

З нагоди Дня волонтера Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку "Золоте серце" найактивнішим представникам волонтерського руху. Серед нагороджених – ветеранка, засновниця Victory Drones Марія Берлінська, відома також своєю правозахисною діяльністю і нищівною критикою корупції в українській "оборонці", повідомляють Подробиці.

Під час зустрічі голова держави обговорив із волонтерами зокрема придбання FPV-дронів, зміцнення системи протиповітряної оборони та зведення фортифікаційних споруд – саме ці питання забезпечення Сил оборони сьогодні є пріоритетними і нагальними.

Зауважимо, "Золоте серце" – спеціальна президентська нагорода, встановлена для відзначення волонтерів, які зокрема активно сприяють забезпеченню оборони України. Отримання цієї відзнаки підкреслює вагомість внеску конкретної небайдужої особи у допомогу армії і захист інтересів держави.

До числа нагороджених увійшла Марія Берлінська – одна з найяскравіших представниць українського волонтерського руху, лідерка проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones та ініціаторка правозахисного "Невидимого батальйону". Саме за сприяння Марії свого часу в Україні скасували гарантійні листи, мито та ПДВ на дрони.

"Тил повинен рухатись дуже швидко, інакше буде рухатись фронт і рухатись не на нашу користь", – одна з найвідоміших цитат Марії. Її прогнози іноді звучать надто песимістично для тилової спільноти, але завжди знаходять підтримку у військових.

Днями під шквал критики волонтерки потрапило Міністерство оборони – Берлінська є співавторкою гучного матеріалу під назвою "Міністерство хаосу Умєрова", де керівництву відомства закидають саботаж, неефективні кадрові рішення й імовірне лобіювання інтересів недоброчесних постачальників.

Така управлінська стратегія голови МОУ може призвести до зриву оборонних замовлень і втрати підтримки з боку західних партнерів.

Берлінська та її співавторки – Дар'я Каленюк з Центру протидії корупції і директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук – зазначають, що призначення Рустема Умєрова супроводжувалося великими очікуваннями.

"Міністерство мало перейти від забезпечення армії до розробки та реалізації стратегій для всіх Сил оборони. Попри проголошені цілі, Міноборони продовжує функціонувати в режимі хаотичного управління. Відсутність чіткої системи призводить до дублювання функцій, уповільнення процесів та зниження ефективності", – наголошується в публікації.

Серед досягнень Умєрова авторки називають створення двох агенцій: Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), які почали демонструвати успіхи в економії бюджетних коштів та боротьбі з монополістами. Проте Департамент військово-технічної політики (ДВТП), відомий через тендерніскандали, досі зберігає вплив на визначення пріоритетів у збройних закупівлях і обслуговує багатомільярдні контракти.

На думку Берлінської та її колег, відсутність реального інституційного контролю в Міноборони не лише уповільнює зближення України з НАТО та ставить під питання прозорість закупівель, а й призводить до мільярдних втрат.

Зокрема, у 2024 році Україна ризикувала втратити 6,2 млрд доларів допомоги через брак належної координації. В Міноборони не вистачає експертів для аналізу іноземних програм і формування пріоритетних запитів. У результаті союзники отримують списки потреб, які неможливо реалізувати через астрономічну вартість або нестачу ресурсів. Водночас міністерство не використовує дієві програми, як-от Foreign Military Sales, якими активно користуються союзники, зокрема Польща.

Натомість міністр Умєров концентрує зусилля на співпраці з турецькими постачальниками. Така політика викликає занепокоєння у стратегічного партнера України – США, оскільки відносини Вашингтона з Анкарою в оборонній сфері залишаються напруженими.

Невирішені проблеми в управлінні міжнародною співпрацею підривають довіру партнерів і ставлять під загрозу подальшу військову підтримку.

"Управлінський хаос завжди веде до поразки. В міністерстві оборони воюючої країни це може призвести до поразки України", – попереджають авторки матеріалу.

Чи є вручення Марії Берлінській статусної державної нагороди з рук Президента Зеленського сигналом того, що до її думки дослухаються на Банковій? Чи прослідують за цим конкретні кадрові ротації та реформи у головному військовому відомстві? І чи будуть зрештою вирішені інституційні проблеми, через які б’є на сполох волонтерська спільнота? Покаже вже найближчий час.