Предложенная Юлией Тимошенко ВСК планирует бороться с фармацевтическими монополиями, — СМИ

Для выявления и устранения коррупционных схем в фармацевтической дистрибьюции лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко предложила создать временную следственную комиссию. Как пишет РБК-Украина, политик отметила, что сейчас две монополистические компании закупают около 80% объемов лекарств в Украине, что приводит к значительному завышению цен по сравнению с европейскими рынками.

В материале говорится, что одной из этих компаний является "Оптима" Андрея Губского, который сейчас проживает за границей, брата известного политика Богдана Губского. Вторая компания — "Бадм" — принадлежит семьям Суходольских и Александра Дитятковского. Последний также проживает за пределами Украины.

"Такая ситуация затрудняет контроль за деятельностью этих компаний и вызывает вопросы относительно прозрачности их работы на фармацевтическом рынке", — пишет РБК-Украина. Это также сдерживает конкуренцию из-за создания барьеров для новых участников, снижения доступности выгодных условий для аптек и производителей, а также уменьшает географический охват рынка и влияет на доступность лекарств для конечного потребителя.

За последние три года, по данным издания, средний размер наценки дистрибьюторов вырос в 2,5 раза — с 4,5% в 2021 году до 12% в 2024-м. "Это в очередной раз свидетельствует о сговоре крупных дистрибьюторов и злоупотреблении их доминирующим положением. В то же время чистая прибыль компаний увеличилась в шесть раз, что является следствием установления чрезмерных цен на лекарства", — говорится в статье. Такое положение вызывает вопросы относительно прозрачности ценообразования и справедливости условий для потребителей.

Журналисты отмечают, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) уже начал расследование фармацевтического рынка из-за высокой концентрации. Оба монополиста рискуют получить многомиллиардные штрафы. Для "Оптимы" сумма штрафа может составить 5,4 млрд грн, а для "Бадма" — 6 млрд грн. При этом отмечается, что "Оптима" в попытке уменьшить свои активы успела вывести почти 2,9 млрд грн дивидендов, а "Бадм" — более 2,3 млрд грн.

Задачей парламентариев в сложившейся ситуации должна стать разработка и внедрение комплексной стратегии реформирования рынка фармацевтической дистрибуции. Эта стратегия будет включать меры для поддержки конкуренции, борьбы с коррупцией и создания прозрачных условий для всех участников рынка.