Запропонована Юлією Тимошенко ТСК планує боротися з фармацевтичними монополіями, – ЗМІ

Для виявлення і усунення корупційних схем у фармацевтичній дистриб’юції лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко запропонувала створити тимчасову слідчу комісію. Як пише РБК-Україна, політик зазначила, що наразі дві монополістичні компанії закуповують близько 80% обсягів ліків в Україні, що призводить до значного завищення цін у порівнянні з європейськими ринками.

В матеріалі йдеться, що однією з цих компаній є "Оптіма" Андрія Губського, який наразі проживає за кордоном, брата відомого політика Богдана Губського. Друга компанія — "Бадм" — належить родинам Суходольських і Олександра Дитятковського. Останній також мешкає за межами України.

"Така ситуація ускладнює контроль за діяльністю цих компаній і викликає запитання щодо прозорості їхньої роботи на фармацевтичному ринку", — пише РБК-Україна. Це також стримує конкуренцію через створення бар’єрів для нових учасників, зниження доступності вигідних умов для аптек та виробників, а також зменшує географічне охоплення ринку і впливає на доступність ліків для кінцевого споживача.

За останні три роки, за даними видання, середній розмір націнки дистриб'юторів зріс у 2,5 рази — з 4,5% у 2021 році до 12% у 2024-му. "Це в черговий раз свідчить про змову великих дистриб’юторів та зловживання їхнім домінуючим становищем. Водночас чистий прибуток компаній збільшився у шість разів, що є наслідком встановлення надмірних цін на ліки", — йдеться у статті. Таке становище викликає запитання щодо прозорості ціноутворення та справедливості умов для споживачів.

Журналісти зазначають, що Антимонопольний комітет України (АМКУ) вже розпочав розслідування фармацевтичного ринку через високу концентрацію. Обидва монополісти ризикують отримати багатомільярдні штрафи. Для "Оптіми" сума штрафу може скласти 5,4 млрд грн, а для "Бадму" — 6 млрд грн. При цьому наголошується, що "Оптіма" у спробі зменшити свої активи встигла вивести майже 2,9 млрд грн дивідендів, а "Бадм" — понад 2,3 млрд грн.

Завданням парламентаріїв у ситуації, що склалася, має стати розробка та впровадження комплексної стратегії реформування ринку фармацевтичної дистриб'юції. Ця стратегія включатиме заходи для підтримки конкуренції, боротьби з корупцією та створення прозорих умов для всіх учасників ринку.