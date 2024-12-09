Коксохимические предприятия не имеют финансового запаса, чтобы покрыть рост расходов из-за повышения тарифа на передачу э/э, — Укркокс

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Повышение тарифа на передачу электроэнергии поставит предприятия коксохимической отрасли в крайне сложное финансовое положение, поскольку большинство из них не имеют достаточного финансового ресурса, чтобы покрыть рост расходов на э/э, говорится в письме ассоциации Укркокс в адрес Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. 13 ноября НКРЭКУ приняла проект постановления, который предусматривает рост с 2025 года тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 26%, с 528,57 до 665,26 грн/МВт*ч, передают "Українські новини".

В случае принятия соответствующего решения потери коксохимических предприятий составят 1,3 млрд грн в год.

"Учитывая войну, энергетический, логистический кризисы, сложную для отрасли конъюнктуру рынка повышение тарифа будет иметь крайне негативные последствия для украинской коксохимической промышленности", — отмечается в письме.

В частности, профильная ассоциация обратила внимание на критическое состояние металлургического комплекса, который является основным потребителем продукции коксохимической промышленности и "не сможет оплачивать увеличенные расходы на коксохимическую продукцию вследствие повышения тарифов".

В Укркоксе отметили, что и сами коксохимические предприятия "не имеют достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие расходы на все ресурсы, в частности на тариф на передачу электроэнергии". В итоге это может привести к сокращению объемов производства и серьезным экономическим проблемам в отрасли.

Ассоциация считает, что расходы оператора системы передачи на передачу э/э могут быть в значительной степени оптимизированы. В частности, речь идет о необходимости уменьшить расходы на покрытие технологических потерь и провести реструктуризацию задолженности "Укрэнерго" и т.д.

"Учитывая указанное, Укркокс призывает НКРЭКУ ввести мораторий на повышение тарифов на передачу электрической энергии до стабилизации ситуации в металлургической и коксохимической промышленности, поскольку иначе большое количество предприятий может оказаться на грани остановки", — указано в письме.

Напомним, по подсчетам Федерации работодателей Украины, дополнительные расходы бизнеса от повышения тарифа на передачу э/э достигнут 13 млрд грн.

Союз производителей стройматериалов предупредил, что повышение тарифа на передачу э/э приведет к росту цен на стройматериалы.