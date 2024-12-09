Коксохімічні підприємства не мають фінансового запасу, щоб покрити зростання витрат через підвищення тарифу на передачу е/е, — Укркокс

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Підвищення тарифу на передачу електроенергії поставить підприємства коксохімічної галузі у вкрай складне фінансове становище, оскільки більшість з них не мають достатнього фінансового ресурсу, щоб покрити зростання витрат на е/е, йдеться у листі асоціації Укркокс на адресу Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. 13 листопада НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, який передбачає зростання з 2025 року тарифу на послуги з передачі електричної енергії на 26%, з 528,57 до 665,26 грн/МВт*год, передають "Українські новини".

У разі схвалення відповідного рішення втрати коксохімічних підприємств складуть 1,3 млрд грн на рік.

"Враховуючи вiйну, енергетичну, логiстичну кризи, складну для галузi кон’юнктуру ринку пiдвищення тарифу буде мати вкрай негативнi наслiдки для української коксохiмiчної промисловостi", — зазначається в листі.

Зокрема, профільна асоціація звернула увагу на критичний стан металургійного комплексу, який є основним споживачем продукції коксохімічної промисловості та "не зможе оплачувати збільшені витрати на коксохімічну продукцію внаслідок підвищення тарифів".

В Укркоксі наголосили, що й самі коксохiмiчнi пiдприємства "не мають достатнього фiнансового запасу мiцностi, щоб покрити зростаючi витрати на вci ресурси, зокрема на тариф на передачу електроенергi". У підсумку це може призвести до скорочення обсягiв виробництва та серйозних економiчних проблем у галузi.

Асоціація вважає, що витрати оператора системи передачі на передачу е/е можуть бути значною мірою оптимізовані. Зокрема, йдеться про необхідність зменшити витрати на покриття технологічних втрат та провести реструктуризацію заборгованості "Укренерго" тощо.

"Враховуючи зазначене, Укркокс закликає НКРЕКП впровадити мораторiй на підвищення тарифiв на передачу електричної енергiї до стабiлiзацiї ситуацiї в металургiйнiй та коксохiмiчнiй промисловостi, оскiльки iнакше велика кiлькiсть пiдприємств може опинитися на межi зупинки", — зазначено в листі.

Нагадаємо, за підрахунками Федерації роботодавців України, додаткові витрати бізнесу від підвищення тарифу на передачу е/е сягнуть 13 млрд грн.

Спілка виробників будматеріалів попередила, що підвищення тарифу на передачу е/е призведе до зростання цін на будматеріали.