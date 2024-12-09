Наблюдательный совет Госоператора тыла подбирала компания World Executive Partners, которая может иметь российские корни, — СМИ

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Наблюдательный совет Государственного оператора тыла (ГОТ) выбирали рекрутеры ООО "World Executive Partners", которое может иметь российский бэкграунд. Об этом сообщает издание "Факты" , пишет УНИАН.

В Минобороны сообщили, что World Executive Partners (WEP) является частью американской рекрутинговой компании Heidrick & Struggles, которая входит в топ-5 мировых лидеров в сфере поиска управленцев. Но, как установили "Факты", это не совсем так. Heidrick & Struggles действительно анонсировала намерение приобрести украинскую компанию еще до полномасштабной войны. Впрочем, вместо покупки в феврале 2023 года стороны заключили лицензионное соглашение — фактически WEP платит авторитетной Heidrick & Struggles за использование бренда.

Юрлицо World Executive Partners (ООО "Ворлд Экзекьютив Партнерз", ЕГРПОУ 36282593) было зарегистрировано в 2008 году. Правда, тогда оно называлось "Мейн.Серч энд девелопмент". С июля 2011 года была переименована в "Росэксперт" (RosExpert), затем сменила название на "World Executive Partners", а сейчас работает под американским брендом "Heidrick & Struggles", сообщает издание.

"Не слишком ли часто эти рекрутеры меняют вывеску? Ведь обычно бизнесы с историей и хорошей репутацией дорожат своим именем и не предпочитают менять его, хотя бы из коммерческих соображений. Поэтому такой частый и кардинальный "ребрендинг" может свидетельствовать о попытке замести следы, ведь ведут они в Москву", — говорится в материале.

Также в материале говорится, что название "Росэксперт" (RosExpert), которое украинская фирма носила с 2011 года, идентично названию российской рекрутинговой компании, работающей с 1996 года и имевшей три офиса: в Москве, Киеве и Алматы. Фактически нынешняя WEP — "украинская дочка" российской "Росэксперт", которую после Революции достоинства и начала вооруженной агрессии РФ в 2014 году переименовали из RosExpert в World Executive Partners.

Журналисты считают, что с россиянами компанию также связывают бывшие кипрские основатели и нынешняя украинская владелица Татьяна Фурцева. На сайте российской RosExpert в 2012 году Фурцеву называли партнером и директором RosExpert в Украине. После распространения этой информации изданием ZN.ua в 2014 году, россияне удалили с сайта все упоминания о Фурцевой и связи с украинской "дочкой", рассказывает УНИАН.

"Получается, что членов наблюдательного совета ДОТ выбирала ООО, которая имеет исторические и фактические связи с россиянами. А Татьяна Фурцева, которая является номинальной владелицей World Executive Partner, сотрудничала с россиянами даже несмотря на аннексию украинских территорий и начало войны на Востоке. Казалось бы, этого достаточно, чтобы ни на шаг не подпускать таких специалистов к ключевым государственным структурам Украины. Тем более в оборонной сфере. Тем более во время полномасштабной войны против России. Очевидно, в Минобороны и ДОТ с этим не согласны", — говорится в публикации.