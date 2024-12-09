Наглядову раду Держоператора тилу підбирала компанія World Executive Partners, що може мати російське коріння, – ЗМІ

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Наглядову раду Державного оператора тилу (ДОТ) обирали рекрутери ТОВ "World Executive Partners", що може мати російський бекграунд. Про це повідомляє видання "Факти" , пише УНІАН.

У Міноборони повідомили, що World Executive Partners (WEP) є частиною американської рекрутингової компанії Heidrick & Struggles, яка входить до топ-5 світових лідерів у сфері пошуку управлінців. Але, як встановили "Факти", це не зовсім так. Heidrick & Struggles дійсно анонсувала намір придбати українську компанію ще до повномасштабної війни. Втім замість купівлі в лютому 2023 року сторони уклали ліцензійну угоду – фактично WEP платить авторитетній Heidrick & Struggles за використання бренду.

Юрособа World Executive Partners (ТОВ "Ворлд Екзекьютів Партнерз", ЄДРПОУ 36282593) була зареєстрована у 2008 році. Щоправда, тоді вона називалась "Мейн.Серч енд девелопмент". З липня 2011 року була перейменована в "Росексперт" (RosExpert), потім змінила назву на "World Executive Partners", а нині працює під американським брендом "Heidrick & Struggles", повідомляє видання.

"Чи не надто часто ці рекрутери міняють вивіску? Адже зазвичай бізнеси з історією і хорошою репутацією дорожать своїм імʼям і не воліють змінювати його, бодай з комерційних міркувань. Тож такий частий і кардинальний "ребрендинг" може свідчити про спробу замісти сліди, адже ведуть вони до Москви", – йдеться в матеріалі.

Також у матеріалі йдеться, що назва "Росексперт" (RosExpert), яку українська фірма носила з 2011 року, ідентична назві російської рекрутингової компанії, що працює з 1996 року і мала три офіси: у Москві, Києві та Алмати. Фактично нинішня WEP – "українська дочка" російської "Росексперт", яку після Революції гідності та початку збройної агресії РФ у 2014 році перейменували з RosExpert на World Executive Partners.

Журналісти вважають, що із росіянами компанію також повʼязують колишні кіпрські засновники та нинішня українська власниця Тетяна Фурцева. На сайті російської RosExpert у 2012 році Фурцеву називали партнером і директором RosExpert в Україні. Після поширення цієї інформації виданням ZN.ua у 2014 році, росіяни видалили з сайту усі згадки про Фурцеву та звʼязки з українською "дочкою", розповідає УНІАН.

"Виходить, що членів наглядової ради ДОТ обирала ТОВка, яка має історичні і фактичні звʼязки із росіянами. А Тетяна Фурцева, що є номінальною власницею World Executive Partner, співпрацювала з росіянами навіть попри анексію українських територій і початок війни на Сході. Здавалося б, цього достатньо, аби ні на крок не підпускати таких фахівців до ключових державних структур України. Тим більше в оборонній сфері. Тим більше під час повномасштабної війни проти Росії. Вочевидь, в Міноборони і ДОТ із цим не згодні", – йдеться в публікації.