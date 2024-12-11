Военный заявил о недоверии к Государственному оператору тыла во главе с Жумадиловым, — СМИ

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Государственный оператор тыла, которым руководит Арсен Жумадилов, закупил для ВСУ партию некачественного термобелья, а также заключил контракт на питание бойцов на Донецком направлении на 86 млн грн. дороже предыдущего. Об этом пишет на своей странице в Facebook военнослужащий Кирилл Сазонов, говорится в материале издания Українські Новини.

Он считает, что необходимо провести расследование деятельности ДОТ и лично Жумадилова.

"Купили за границей дешевле, всем сказали, что это победа, но двигаться в том термобелье невозможно. Здобули. Спасибо, а можно так не экономить на ВСУ?", — написал Сазонов о качестве термобелья от ДОТ.

Он также напомнил, как в октябре ДОТ разорвал контракт на поставку продуктов в Донецкую область с одним подрядчиком и назначил другого — компанию "Контракт Продрезерв 5" — но сделал это "по закрытой процедуре". При этом для устранения предшественника Жумадилову хватило лишь статьи "на сайте, где журналисты попробовали пару банок тушеного мяса и оно им не понравилось".

"При этом информация о цене продуктов, по которой она будет обеспечивать Донецкое направление, осталась засекреченной. То есть мы не можем проверить, сколько там стоят яйца, а главное — будет ли теперь тушенка качественной. Здесь о качестве вообще никто ничего не сказал", — пишет Сазонов.

Что касается цены контракта, по словам военного, "ДОТ пытался скрыть информацию о том, что от другой компании было предложение на 86 миллионов гривен дешевле, но ДОТ выбрал ту, которая предложила самую высокую цену".

Сазонов считает, что уже настало время поставить вопрос о доверии ДОТу и персонально Жумадилову и что также для проведения независимого аудита их деятельности и, вероятно, уголовного расследования. "Здесь для НАБУ, САП и БЭБ работы хватит. В следующий раз, когда ДОТ победно сообщит, что он сэкономил на закупках много миллиардов, спросите себя, верите ли вы тому, как ведомство Жумадилова нахваливает себя (и больше никто, кстати). Я — нет", — резюмирует военный.

Издание также напоминает, что недавно СМИ сообщили о закупке ДОТ Жумадилова усиленных наборов питания для ВСУ по цене, выше на четверть от той, по которой закупки осуществляли ГУР и Нацгвардия.