Військовий заявив про недовіру до Державного оператора тилу на чолі з Жумаділовим, — ЗМІ

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Державний оператор тилу, яким керує Арсен Жумаділов, закупив для ЗСУ партію неякісної термобілизни, а також уклав контракт на харчування бійців на Донецькому напрямку на 86 млн грн. дорожчий за попередній. Про це пише на своїй сторінці в Facebook військовослужбовець Кирило Сазонов, йдеться у матеріалі видання Українські Новини.

Він вважає, що необхідно провести розслідування діяльності ДОТ і особисто Жумаділова.

"Купили за кордоном дешевше, всім сказали, що це перемога, але рухатися в тій термобілизні неможливо. Здобули. Дякую, а можна так не економити на ЗСУ?", — написав Сазонов про якість термобілизни від ДОТ.

Він також нагадав, як у жовтні ДОТ розірвав контракт на постачання продуктів у Донецьку область з одним підрядником і призначив іншого — компанію "Контракт Продрезерв 5" — але зробив це "за закритою процедурою". При цьому для усунення попередника Жумаділову вистачило лише статті "на сайті, де журналісти скуштували пару банок тушкованого м’яса і воно їм не сподобалось".

"При цьому інформація про ціну продуктів, за якою вона забезпечуватиме Донецький напрямок, залишилась засекреченою. Тобто ми не можемо перевірити, скільки там коштують яйця, а головне – чи буде тепер тушонка якісною. Тут про якість взагалі ніхто нічого не сказав", — пише Сазонов.

Що ж до ціни контракту, за словами військового, "ДОТ намагався приховати інформацію про те, що від іншої компанії була пропозиція на 86 мільйонів гривень дешевша, але ДОТ обрав ту, яка запропонувала найвищу ціну".

Сазонов вважає, що вже настав час поставити питання про довіру ДОТу і персонально Жумаділову і що також для проведення незалежного аудиту їхньої діяльності і, ймовірно, кримінального розслідування. "Тут для НАБУ, САП і БЕБ роботи вистачить. Наступного разу, коли ДОТ переможно повідомить, що він зекономив на закупівлях багато мільярдів, спитайте себе, чи вірите ви тому, як відомство Жумаділова нахвалює себе (і більше ніхто, до речі). Я – ні", — резюмує військовий.

Видання також нагадує, що нещодавно ЗМІ повідомили про закупівлю ДОТ Жумаділова посилених наборів харчування для ЗСУ за ціною, вищою на чверть від тієї, за якою закупівлі здійснювали ГУР та Нацгвардія.