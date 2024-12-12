Банкиры Хелемский и Василец могли "подарить" 19 млн евро семье экс-губернатора Волыни времен Януковича, — СМИ

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Члены кредитного комитета "Укргазбанка" Геннадий Хелемский и Наталья Василец могли иметь отношение к выводу из государственного финучреждения почти 19 млн евро в пользу компании семьи бывшего губернатора Волынской области времен Виктора Януковича Александра Башкаленко. Об этом говорится в материале издания Апостроф, передает Униан.

Согласно данным судебных документов, четыре года назад, а именно в конце декабря 2020 года между государственным "Укргазбанком" и ООО "Нексттрейд" был заключен кредитный договор на 25 млн грн сроком на три года. "В июле 2023 года должностные лица ООО "Нексттрейд", не намереваясь в дальнейшем выполнять взятые на себя обязательства, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения денежными средствами банка, обратилось к последнему с просьбой открытия в рамках действующего договора непокрытых аккредитивов в общей сумме 30 млн евро", — говорится в судебном решении. Вероятную сделку по словам и. о. председателя правления "Укргаза" Родиона Морозова, разоблачили внутри банка в апреле 2024 года. Провели расследование и подали заявление в полицию.

Схема могла заключалась в том, что компания попросила увеличить аккредитив — особый вид кредита, когда определенная сумма средств "бронируется" по конкретному контракту или поставщику и выплачивается по его требованию, зато должником по займу является получатель товара. "Нексттрейд" попросила открыть аккредитив в пользу словацкой компании NextTradeEurope s.r.o. для оплаты по контракту по купле-продаже природного газа. Банк пошел на это и открыл аккредитивы на словацкую фирму, а впоследствии — перевел ей деньги. По состоянию на сейчас задолженность перед "УГБ" превышает 18,8 млн евро.

Кроме плачевного финансового состояния заемщика и непоставок газа по контрактам, еще одним "красным флажком" для банка должно было бы стать прямое родство "Нексттрейда" и NextTradeEurope s.r.o. С 2016 по 2020 год украинской фирмой руководил человек по имени Сергей Васильевич Воевода, футболист из Луцка, который в 2015 году баллотировался в местный совет от Оппозиционного блока, рассказывает издание.

Волынское расследовательское издание "Сила правды" называет Воеводу вероятным человеком-подставным лицом семьи бывшего губернатора Волынской области времен Януковича — Александра Башкаленко. В 2020 году, как раз когда заключался первый кредитный договор с "Укргазбанком", компанию переписали напрямую на сыновей и жену экс-губернатора. Согласно данным словацкого реестра, Сергей Воевода также с 2020 года является основателем NextTradeEurope s.r.o, информирует издание.

Согласно фабуле уголовного производства, должностные лица "Укргазбанка" (кредитный комитет) якобы не знали о преступных намерениях "Нексттрейда". Но опыт банкиров почти исключает возможность такого неведения. Например, Геннадий Хелемский - "имел репутацию одного из ключевых банкиров страны, отвечал за успешные контракты "Укргазбанка" с ЕБРР, Всемирным банком, IFC и другими международными финансовыми учреждениями" — пишет о нем "ZN". По данным издания финансист, уже в качестве сотрудника ДТЭК, якобы находится сейчас в командировке в одной из стран ЕС. Хелемского считают человеком экс-главы правления НБУ Кирилла Шевченко, который также возглавлял "Укргаз" (подозревается НАБУ в хищении средств банка, сейчас скрывается в Австрии). Василец несколько лет назад была одним из претендентов на должность председателя правления "Укргазбанка" по квоте Шевченко. Вместе они работали в банке "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. В "Укргазе" Василец работает с 2014 года. Среди других фигурантов также называют Тамару Савощенко, которая также является фактической креатурой Шевченко — ее муж Олег Савощенко работал с экс-главой НБУ в Терра Банке, а впоследствии — стал директором департамента дистрибуции в Укргазбанке по квоте того же Шевченко, пишет издание.

"Обыски у руководства банка проводила не полиция, которая начинала расследование, а НАБУ. А это значит, что они вероятно, уже фигурируют в деле как подозреваемые. Можно предположить, что речь идет именно о хищении государственных средств, а не об обычной "халатности" кредитного комитета рядового коммерческого банка. Кроме того, не лишним будет подать иск и к словацкой фирме. Пока же единственной реальной мерой воздействия, которая была принята в отношении фигурантов дела, является арест счетов "Нексттрейда", который, очевидно, является временным. Более того, от этих мер семья луцкого предпринимателя точно не обеднеет, ведь ей и дальше принадлежат ряд торговых и жилых объектов в регионе, а также энергетический бизнес", — говорится в материале.