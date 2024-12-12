Банкіри Хелемський і Василець могли "подарувати" 19 млн євро родині ексгубернатора Волині часів Януковича, – ЗМІ

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Члени кредитного комітету "Укргазбанку" Геннадій Хелемський та Наталія Василець могли мати відношення добули задіяні у виведенняі з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишньго губернатора Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка. Про це йдеться у матеріалі видання Апостроф, передає Уніан.

Згідно з даними судових документів, чотири роки тому, а саме наприкінці грудня 2020 року між державним "Укргазбанком" та ТОВ "Нексттрейд" було укладено кредитний договір на 25 млн грн строком на три роки. "У липні 2023 року службові особи ТОВ "Нексттрейд", не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами банку, звернулося до останнього з проханням відкриття в рамках діючого договору непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн євро", — йдеться в судовому рішенні. Ймовірну оборудку за словами в. о. голови правління "Укргазу" Родіона Морозова, викрили всередині банку у квітні 2024 року. Провели розслідування і подали заяву до поліції.

Схема могла полягатила в тому, що компанія попросила збільшити акредитив – особливий вид кредиту, коли певна сума коштів "бронюється" за конкретним контрактом чи постачальником і виплачується на його вимогу, натомість боржником за позикою є отримувач товару. "Нексттрейд" попросила відкрити акредитив на користь словацької компанії NextTradeEurope s.r.o. для оплати за контрактом з купівлі-продажу природного газу. Банк пішов на це і відкрив акредитиви на словацьку фірму, а згодом – переказав їй гроші. Станом на зараз заборгованість перед "УГБ" перевищує 18,8 млн євро.

Окрім плачевного фінансового стану позичальника та непоставок газу за контрактами, ще одним "червоним прапорцем" для банку мала б стати пряма спорідненість "Нексттрейду" та NextTradeEurope s.r.o. З 2016 по 2020 рік українською фірмою керувала людина на імʼя Сергій Васильович Воєвода, футболіст з Луцька, який у 2015 році балотувався до місцевої ради від Опозиційного блоку, розповідає видання.

Волинське розслідувальницьке видання "Сила правди" називає Воєводу ймовірною людиноюпідставною особою родини колишнього губернатора Волинської області часів Януковича – Олександра Башкаленка. У 2020 році, якраз коли укладався перший кредитний договір із "Укргазбанком", компанію переписали напряму на синів та дружину ексгубернатора. Згідно з даними словацького реєстру, Сергій Воєвода також з 2020 року є засновником NextTradeEurope s.r.o, інформує видання.

Згідно з фабулою кримінального провадження, посадові особи "Укргазбанку" (кредитний комітет) нібито не знали про злочинні наміри "Нексттрейду". Але досвід банкірів майже виключає можливість такого невідання. Наприклад, Геннадій Хелемський – "мав репутацію одного із ключових банкірів країни, відповідав за успішні контракти "Укргазбанку" з ЄБРР, Світовим банком, IFC та іншими міжнародними фінансовими установами" — пише про нього "ZN". За даними видання фінансист, уже в якості співробітника ДТЕК, нібито перебуває зараз у відрядженні в одній з країн ЄС. Хелемського вважають людиною ексголови правління НБУ Кирила Шевченка, який також очолював "Укргаз" (підозрюється НАБУ у розкраданні коштів банку, зараз переховується в Австрії). Василець кілька років тому була одним із претендентів на посаду голови правління "Укргазбанку" за квотою Шевченка. Разом вони працювали в банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго. В "Укргазі" Василець працює з 2014 року. Серед інших фігурантів також називають Тамару Савощенко, яка також є фактичною креатурою Шевченка – її чоловік Олег Савощенко працював з ексголовою НБУ у Терра Банку, а згодом – став директором департаменту дистрибуції в Укргазбанку за квотою того ж Шевченка, пише видання.

"Обшуки у керівництва банку проводила не поліція, яка починала розслідування, а НАБУ. А це значить, що вони ймовірно, уже фігурують у справі як підозрювані. Можна припустити, що йдеться саме про розкрадання державних коштів, а не про звичайне "недбальство" кредитного комітету пересічного комерційного банку. Крім того, не зайвим буде позиватися і до словацької фірми. Наразі ж єдиним реальним заходом впливу, який було вжито щодо фігурантів справи, є арешт рахунків "Нексттрейду", який, очевидно, є тимчасовим. Більше того, від цих заходів родина луцького підприємця точно не збіднішає, адже їй і далі належать низка торгових та житлових обʼєктів в регіоні, а також енергетичний бізнес", — йдеться в матеріалі.