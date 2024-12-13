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Хаос, саботаж и потеря времени: почему эффективность Министерства обороны под вопросом? В разгар крупнейшей войны дронов и технологий в истории человечества Украина сталкивается с глубокими проблемами в оборонном управлении. Эти важные вопросы подняли Мария Берлинская и Дарья Каленюк, передает "Знай".

Журналисты отмечают, что Министерство обороны Украины находится в центре критики из-за управленческих ошибок, которые угрожают обороноспособности государства. В период крупнейшей войны дронов и технологий, когда каждая минута имеет значение, Министерство демонстрирует хаос и системные сбои в управлении, что лишает страну шансов на эффективную защиту и победу.

Эксперты из Центра противодействия коррупции, в частности Мария Берлинская, утверждают, что проблема не только в кадровых решениях, но и в общей системе работы Минобороны. Несмотря на публичные усилия команды министра, ситуация ухудшается. Некоторые ключевые заместители министров были уволены, однако основная команда, определяющая политику министерства, осталась без изменений.

В СМИ отмечают, что особое беспокойство вызывают советники министра, которые работают вне официальных штатных списков. Их деятельность непрозрачна, а проверки, которые обычно применяются к госслужащим, к ним не применялись. В частности, были выявлены факты, что эти советники имеют связи с российским бизнесом и иностранными компаниями, что ставит под сомнение их лояльность и безопасность для страны.

Одним из самых острых моментов являются провалы в международном сотрудничестве, подчеркивают журналисты. Непоследовательность и хаос в работе приводят к потере доверия со стороны международных партнеров. Например, Дания, которая была готова инвестировать в развитие украинской оборонной индустрии через новосозданное Агентство оборонных закупок (АОЗ), столкнулась с решением Кабмина передать 23 миллиарда гривен на другие нужды, что вызвало шок как у партнеров, так и у общества.

В медиа подчеркивают, что ключевой заместитель министра, Дмитрий Клименков, продолжает получать расширенные полномочия, несмотря на явные недостатки в его работе. Он отвечает за департамент военно-технической политики и управления государственной собственностью, в частности такими объектами, как "Укрнафта". Но его управленческие решения часто сопровождаются прямыми нарушениями и саботажем, например, попытка ликвидации Агентства оборонных закупок.

Мария Берлинская отмечает, что отсутствие четкой командной работы и доверия внутри министерства только усиливает кризис. Совещания министра часто характеризуются противоречивыми заявлениями, которые меняются в течение недели, что только подрывает работу всей команды.

Оборонная дипломатия, которая является ключевой функцией Министерства, также страдает из-за низкого доверия к руководству. В международных кругах звучат вопросы о способности Украины защищать военные технологии от утечек, особенно учитывая непрозрачную деятельность советников министра. Отсутствие тесного сотрудничества с ключевыми партнерами, такими как США, может значительно усложнить поставки необходимых технологий и оружия.

Аналитики отмечают, что решение проблем Минобороны лежит не только в смене министра, но и в общей реформе системы управления. Это включает внедрение прозрачных механизмов контроля, привлечение опытных специалистов и выстраивание доверия как внутри страны, так и на международной арене.

Украина находится в критическом моменте войны. Эксперты отмечают: для достижения победы нужна сильная команда, способная принимать трудные решения и работать на результат. И эта задача не может быть выполнена без привлечения настоящих профессионалов с четким видением и глубоким управленческим опытом.