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Хаос, саботаж і втрата часу: чому ефективність Міністерства оборони під питанням? У розпал найбільшої війни дронів і технологій в історії людства Україна стикається з глибокими проблемами в оборонному управлінні. Ці важливі питання підняли Марія Берлінська та Дарина Каленюк, передає "Знай".

Журналісти зазначають, що Міністерство оборони України перебуває у центрі критики через управлінські помилки, які загрожують обороноздатності держави. У період найбільшої війни дронів та технологій, коли кожна хвилина має значення, Міністерство демонструє хаос і системні збої в управлінні, що позбавляє країну шансів на ефективний захист та перемогу.

Експерти з Центру протидії корупції, зокрема Марія Берлінська, стверджують, що проблема не лише у кадрових рішеннях, а й у загальній системі роботи Міноборони. Попри публічні зусилля команди міністра, ситуація погіршується. Деякі ключові заступники міністрів були звільнені, однак основна команда, що визначає політику міністерства, залишилась без змін.

У ЗМІ зазначають, що особливе занепокоєння викликають радники міністра, які працюють поза офіційними штатними списками. Їхня діяльність непрозора, а перевірки, які зазвичай застосовуються до держслужбовців, до них не застосовувалися. Зокрема, були виявлені факти, що ці радники мають зв’язки з російським бізнесом та іноземними компаніями, що ставить під сумнів їхню лояльність та безпеку для країни.

Одним із найгостріших моментів є провали у міжнародній співпраці, підкреслюють журналісти. Непослідовність і хаос у роботі призводять до втрати довіри з боку міжнародних партнерів. Наприклад, Данія, яка була готова інвестувати у розвиток української оборонної індустрії через новостворену Агенцію оборонних закупівель (АОЗ), стикнулася з рішенням Кабміну передати 23 мільярди гривень на інші потреби, що викликало шок як у партнерів, так і у суспільства.

У медіа підкреслюють, що ключовий заступник міністра, Дмитро Кліменков, продовжує отримувати розширені повноваження, попри явні недоліки у його роботі. Він відповідає за департамент військово-технічної політики та управління державною власністю, зокрема такими об'єктами, як "Укрнафта". Але його управлінські рішення часто супроводжуються прямими порушеннями та саботажем, як-от спроба ліквідації Агенції оборонних закупівель.

Марія Берлінська наголошує, що відсутність чіткої командної роботи і довіри всередині міністерства лише посилює кризу. Наради міністра часто характеризуються суперечливими заявами, які змінюються протягом тижня, що лише підриває роботу всієї команди.

Оборонна дипломатія, яка є ключовою функцією Міністерства, також страждає через низьку довіру до керівництва. У міжнародних колах лунають запитання про здатність України захищати військові технології від витоків, особливо з огляду на непрозору діяльність радників міністра. Відсутність тісної співпраці з ключовими партнерами, такими як США, може значно ускладнити постачання необхідних технологій і зброї.

Аналітики зазначають, що вирішення проблем Міноборони лежить не лише в зміні міністра, а й у загальній реформі системи управління. Це включає впровадження прозорих механізмів контролю, залучення досвідчених фахівців та вибудовування довіри як всередині країни, так і на міжнародній арені.

Україна перебуває у найкритичнішому моменті війни. Експерти наголошують: для досягнення перемоги потрібна сильна команда, здатна приймати важкі рішення і працювати на результат. І це завдання не може бути виконане без залучення справжніх професіоналів із чітким баченням і глибоким управлінським досвідом.