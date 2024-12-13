"Давайте прекращать этот "совок", — экономический эксперт раскритиковал повышение тарифа Укрзализныци на 37%

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Заявленное наблюдательным советом Укрзализныци повышение тарифов на грузовые перевозки с 2025 года на 37% разрушает экономику Украины, считает известный экономический эксперт Сергей Лямец. Он раскритиковал последнее решение менеджмента госкомпании повысить тарифы, рассказывает "Апостроф".

"Как говорил господин Кучма, все это уже было. Уже много раз УЗ обещала — вот повысим тарифы, и сразу станем эффективными.", — пишет Лямец в Facebook, — "Или, уважаемые, давайте разрушать эту позорную монополию. А вместе с ней — другие позорные монополии... Они десятилетиями поют одну и ту же песню: какие они прозрачные и эффективные, но тарифы занижены. Конечно, они не обращают никакого внимания, что потом "эффективные менеджеры" становятся фигурантами коррупционных преступлений".

Лямец отмечает, что повышение тарифов монополиста ударит по украинским предприятиям-экспортерам, в которых перевозка продукции составляет значительную долю себестоимости.

"Думаю, достойным ответом наблюдательному совету УЗ должно быть... снижение тарифов. Именно так. На 37% — это может и слишком. А вот минус 15-20% крайне хорошо повлияют на положение украинских экспортеров и пассажиров. Они бы удержали свои позиции на мировых рынках, заработали бы больше прибыли, заплатили бы больше налогов. Проще говоря, давайте прекращать этот "совок". В идеале, монополию УЗ пора разрушать. Но неплохо также, если эффективные менеджеры выйдут из мира фантазий. Начнут работать с собственной компанией вместо тянуть деньги с тех, кто до сих пор работает, создает рабочие места и платит налоги", — призвал Лямец.

Эксперт спрогнозировал, если тариф Укрзализныци будет повышен, то через полгода после этого компания снова заявит, что является убыточной и предложит дальнейшее повышение тарифов.

Издание напоминает, что в начале декабря наблюдательный совет Укрзализныци согласовал предложение повышения грузовых железнодорожных тарифов компании на 37%, предложенное правлением компании. В Укрзализныце рассчитывают, что новые тарифы на грузовые перевозки начнут работать с 1 февраля 2025 года, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский. Заметим, что с сентября в Укрзализныцю вернулся ее бывший руководитель Александр Камышин — правительство назначило его на должность члена наблюдательного совета УЗ. Именно после этого возвращения монополист делает попытку значительно повысить свои тарифы.