"Давайте припиняти цей "совок", — економічний експерт розкритикував підвищення тарифу Укрзалізниці на 37%

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Заявлене наглядовою радою Укрзалізниці підвищення тарифів на вантажні перевезення з 2025 року на 37% руйнує економіку України, вважає відомий економічний експерт Сергій Лямець. Він розкритикував останнє рішення менеджменту держкомпанії підвищити тарифи, розповідає "Апостроф".

"Як казав пан Кучма, усе це вже було. Вже багато разів УЗ обіцяла — ось підвищимо тарифи, і одразу станемо ефективними.", — пише Лямець у Facebook, — "Або, шановні, давайте руйнувати цю ганебну монополію. А разом із нею — інші ганебні монополії… Вони десятиліттями співають одну і ту саму пісню: які вони прозорі та ефективні, але тарифи занижені. Звісно, вони не звертають жодної уваги, що потім "ефективні менеджери" стають фігурантами корупційних злочинів".

Лямець зазначає, що підвищення тарифів монополіста вдарить по українських підприємствах-експортерах, в яких перевезення продукції складає значну частку собівартості.

"Думаю, гідною відповіддю наглядовій раді УЗ має бути… зниження тарифів. Саме так. На 37% — це може і занадто. А ось мінус 15-20% вкрай гарно вплинуть на становище українських експортерів та пасажирів. Вони б утримали свої позиції на світових ринках, заробили б більші прибутки, сплатили б більше податків. Простіше кажучи, давайте припиняти цей "совок". В ідеалі, монополію УЗ час руйнувати. Але непогано також, якщо ефективні менеджери вийдуть зі світу фантазій. Почнуть працювати з власною компанією замість тягнути гроші з тих, хто досі працює, створює робочі місця та платить податки", — закликав Лямець.

Експерт спрогнозував, якщо тариф Укрзалізниці буде підвищений, то через півроку після цього компанія знову заявить, що є збитковою й запропонує подальше підвищення тарифів.

Видання нагадує, що на початку грудня наглядова рада Укрзалізниці погодила пропозицію підвищення вантажних залізничних тарифів компанії на 37%, запропоноване правлінням компанії. В Укрзалізниці розраховують, що нові тарифи на вантажні перевезення почнуть працювати з 1 лютого 2025 року, повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. Зауважимо, що з вересня до Укрзалізниці повернувся її колишній керівник Олександр Камишін — уряд призначив його на посаду члена наглядової ради УЗ. Саме після цього повернення монополіст робить спробу значно підвищити свої тарифи.