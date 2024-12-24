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Музика, як культурна дипломатія: Dovgiy Family Office надав грант на втілення "WAR(M)USIC"

Лариса Довга
Лариса Довга

У київській галереї Naked Room відбулося урочисте нагородження студентів курсу "Культурний менеджмент". Це унікальна сертифікаційна програма академічного рівня створена освітньою платформою "УКультура", заснованою Ларисою Довгою, у співпраці з Національним університетом Києво-Могилянська академія.

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Перший в історії України курс зібрав на навчання 25 слухачів, які вчилися ефективному управлінню культурними проєктами.

Грант Яна Рубчук та Ганна Пліш Fullscreen
Грант Яна Рубчук та Ганна Пліш

Кураторкою та авторкою програми виступила Катя Тейлор — відома менеджерка культурних проєктів та експертка з сучасного мистецтва.

Катя Тейлор Fullscreen
Катя Тейлор

Кураторкою та авторкою програми виступила Катя Тейлор — відома менеджерка культурних проєктів та експертка з сучасного мистецтва.

Марк Вілкінс Fullscreen
Марк Вілкінс

Фінальним етапом курсу стала презентація проєктів учнів та вручення гранту від Dovgiy family office переможцеві/переможниці. Цього разу переможницею стала Ганна Пліш із концепцією аудіоальбому "WAR(M)USIC". Проєкт поєднає твори українських та європейських композиторів, присвячені темі війни в Україні, у виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів Liatoshynskyi Capella. Головна мета альбому — донести світові правду про війну через музику.

Видача сертифікату курсу Fullscreen
Видача сертифікату курсу

"Від початку повномасштабної війни ми з музикантами декілька разів гастролювали країнами Європи. Попри сталу думку про те, що світ втомився від війни, ми зустрічали чимало людей – керівників організацій, представників дипломатичних відомств тощо, які щиро цікавилися подіями в Україні та запитували як допомогти. Альбом "WAR(M)USIC" дозволить м’яко та водночас глибоко, передати актуальні сенси. Місія цієї музики – свідчити правду, а відтак ми прагнемо, щоб її почули у всьому світі", — зазначила Ганна Пліш.

Захід Fullscreen
Захід

"Dovgiy Family Office системно підтримує проєкт "УКультура", який пропонує українцям поринути у світ автентичного, чим формує цінності майбутніх поколінь. Для нас було честю підтримати курс з "Культурного менеджменту" від "УКультури" та допомогти реалізувати новий культурний проєкт", — поділилась враженнями виконавча директорка Dovgiy Family Office Яна Рубчук.

WAR(M)USIC вже у роботі. Сам альбом буде доступний на всіх стримінгових майданчиках. Крім того, усі твори можна буде почути наживо на концертній презентації. Реліз альбому WAR(M)USIC відбудеться вже у 2025 році.