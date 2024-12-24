Музика, як культурна дипломатія: Dovgiy Family Office надав грант на втілення "WAR(M)USIC"

У київській галереї Naked Room відбулося урочисте нагородження студентів курсу "Культурний менеджмент". Це унікальна сертифікаційна програма академічного рівня створена освітньою платформою "УКультура", заснованою Ларисою Довгою, у співпраці з Національним університетом Києво-Могилянська академія.

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Перший в історії України курс зібрав на навчання 25 слухачів, які вчилися ефективному управлінню культурними проєктами.

Грант Яна Рубчук та Ганна Пліш

Кураторкою та авторкою програми виступила Катя Тейлор — відома менеджерка культурних проєктів та експертка з сучасного мистецтва.

Катя Тейлор

Гостями урочистої події стали: Марк Вілкінс, режисер, співзасновник галереї The Naked Room і фудпростору "Рейтарська Circle" та Лізавета Герман — мистецтвознавчиня, арт-критикиня.

Марк Вілкінс

Фінальним етапом курсу стала презентація проєктів учнів та вручення гранту від Dovgiy family office переможцеві/переможниці. Цього разу переможницею стала Ганна Пліш із концепцією аудіоальбому "WAR(M)USIC". Проєкт поєднає твори українських та європейських композиторів, присвячені темі війни в Україні, у виконанні симфонічного оркестру, хору та солістів Liatoshynskyi Capella. Головна мета альбому — донести світові правду про війну через музику.

Видача сертифікату курсу

"Від початку повномасштабної війни ми з музикантами декілька разів гастролювали країнами Європи. Попри сталу думку про те, що світ втомився від війни, ми зустрічали чимало людей – керівників організацій, представників дипломатичних відомств тощо, які щиро цікавилися подіями в Україні та запитували як допомогти. Альбом "WAR(M)USIC" дозволить м’яко та водночас глибоко, передати актуальні сенси. Місія цієї музики – свідчити правду, а відтак ми прагнемо, щоб її почули у всьому світі", — зазначила Ганна Пліш.

Захід

"Dovgiy Family Office системно підтримує проєкт "УКультура", який пропонує українцям поринути у світ автентичного, чим формує цінності майбутніх поколінь. Для нас було честю підтримати курс з "Культурного менеджменту" від "УКультури" та допомогти реалізувати новий культурний проєкт", — поділилась враженнями виконавча директорка Dovgiy Family Office Яна Рубчук .

WAR(M)USIC вже у роботі. Сам альбом буде доступний на всіх стримінгових майданчиках. Крім того, усі твори можна буде почути наживо на концертній презентації. Реліз альбому WAR(M)USIC відбудеться вже у 2025 році.