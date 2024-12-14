Большие очереди и борщ почти за 300 грн: как стартовал сезон в Буковеле (видео)

12 декабря официально стартовал сезон лыжного катания на популярном курорте. Желающим встретить 2025 год в Буковеле придется заплатить от 15 тысяч гривен за три ночи.

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12 декабря свои двери открыл популярный горнолыжный курорт "Буковель", предлагая отдых для ценителей активного образа жизни и красоты карпатской природы. Отправляясь сюда, вы найдете множество развлечений на любой вкус. Стоит отметить, что "Буковель" славится не только своим сервисом, но и достаточно высокими ценами. Фокус собрал все известное про стоимости услуг на украинском горном курорте в этом году.

На видео, которые опубликовали в сети, можно заметить, что на все подъемники стоят очереди из людей.

С 12 декабря в "Буковеле" стартует сезон лыжного катания. В этот день для гостей будут открыты склоны 7А, 2С, В, 5А, 5В, D и 12В, а также заработают подъемники 7, 2R, 5 и 12. Дополнительно ведутся работы по подготовке склона 1С и подъемника 1 к открытию.

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Цены на подъемники в Буковеле

Низкий сезон (с 12 по 18 декабря и с 17 марта до конца сезона):

1 подъем — 350 гривен, 250 гривен (льготный), 700 гривен (VIP);

первая половина дня (с 08:30 до 13:30) — 800 гривен, 550 гривен (льготный), 1 660 гривен (VIP);

вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) — 850 гривен, 600 гривен (льготный), 1 770 гривен (VIP);

вечернее катание (с 15:00 до 19:30) — 400 гривен, 300 гривен (льготный), 800 гривен (VIP).

Если вы рассматриваете приобретение абонемента (катание с 8:30 до 19:30), то в низкий сезон скидка начинается при покупке от трех дней.

Высокий сезон (с 19 декабря по 1 января и с 7 января по 16 марта):

1 подъем — 400 гривен, 300 гривен (льготный), 800 гривен (VIP);

первая половина дня (с 08:30 до 13:30) — 1 350 гривен, 950 гривен (льготный), 2 700 гривен (VIP);

вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) — 1 400 гривен, 1 000 гривен (льготный), 2 800 гривен (VIP);

вечернее катание (с 15:00 до 19:30) — 700 гривен, 450 гривен (льготный), 1 300 гривен (VIP).

Новогодний сезон (со 2 января по 6 января):

1 подъем — 500 гривен, 350 гривен (льготный), 1 000 гривен (VIP);

первая половина дня (с 08:30 до 13:30) — 1 750 гривен, 1 250 гривен (льготный), 3 500 гривен (VIP);

вторая половина дня (с 11:30 до 16:30) — 1 800 гривен, 1 250 гривен (льготный), 3 600 гривен (VIP);

вечернее катание (с 15:00 до 19:30) — 850 гривен, 600 гривен (льготный), 1 700 гривен (VIP).

Цены на снаряжение

Цены на лыжное снаряжение для взрослых колеблются от 300 до 750 гривен в день. Для детей — от 250 до 300 гривен в день.

Во время новогоднего сезона для взрослых стоимость растет: от 400 до 950 в день; для детей — от 300 до 400 гривен в день.

На аренду сноубордов цены такие:

от 300 до 750 гривен в день для взрослых

от 250 до 300 гривен в день для детей

от 400 до 950 гривен в день для взрослых (новогодний сезон)

от 300 до 400 гривен за день для детей (новогодний сезон)

Цены на проживание в Буковеле

По данным СМИ, которые ссылаются на портал по бронированию жилья, стоимость проживания в отеле неподалеку от подъемника с включенным завтраком на три ночи с 19 по 22 декабря составит от 10 500 до 21 000 гривен. В рождественский период цены снижаются: за три ночи с такими же условиями потребуется заплатить от 8 400 до 18 900 гривен.

Также сообщается, что можно найти и более бюджетные варианты — от 1 380 грн за двухместный номер с завтраком.

Если вы запланировали празднование Нового года в Буковеле, то проживание будет стоить от 15 000 до 42 000 гривен за три ночи.

Цены в питание в Буковеле

На территории курорта расположено 21 заведение, включая бары, кофейни и рестораны с кухнями разных стран. Цены на популярные блюда в некоторых ресторанах следующие:

шашлык из свиного ошейка — 655 гривен;

бограч с корочкой хлеба — 375 гривен;

микс украинского сала — 295 гривен;

банош на сливках с брынзой и шкварками — 375 гривен;

борщ с пампушками — 285 гривен;

палюшки с лесными грибами и уткой — 395 гривен;

галицкий журек — 295 гривен.

Напомним, недавно в обществе разгорелась дискуссия о том, что волонтерам все сложнее собирать донаты на поддержку Сил обороны Украины, так как украинцы испытывают усталость от войны, и все меньше готовы помогать фронту деньгами. Эксперты считают, что государство на третьем году полномасштабного вторжения должно меньше полагаться на гражданский сектор в этом вопросе.

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