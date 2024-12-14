Великі черги та борщ майже за 300 грн: як стартував сезон у Буковелі (відео)

12 грудня офіційно стартував сезон лижного катання на популярному курорті. Охочим зустріти 2025 рік у Буковелі доведеться заплатити від 15 тисяч гривень за три ночі.

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12 грудня свої двері відкрив популярний гірськолижний курорт "Буковель", пропонуючи відпочинок для поціновувачів активного способу життя і краси карпатської природи. Вирушаючи сюди, ви знайдете безліч розваг на будь-який смак. Варто зазначити, що "Буковель" славиться не тільки своїм сервісом, а й досить високими цінами. Фокус зібрав усе відоме про вартість послуг на українському гірському курорті цього року.

На відео, які опублікували в мережі, можна помітити, що на всі підйомники стоять черги з людей.

З 12 грудня в "Буковелі" стартує сезон лижного катання. Цього дня для гостей відкриють схили 7А, 2С, В, 5А, 5В, D і 12В, а також запрацюють підйомники 7, 2R, 5 і 12. Додатково тривають роботи з підготовки схилу 1С і підйомника 1 до відкриття.

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Ціни на підйомники в Буковелі

Низький сезон (з 12 по 18 грудня і з 17 березня до кінця сезону):

1 підйом — 350 гривень, 250 гривень (пільговий), 700 гривень (VIP);

перша половина дня (з 08:30 до 13:30) — 800 гривень, 550 гривень (пільговий), 1 660 гривень (VIP);

друга половина дня (з 11:30 до 16:30) — 850 гривень, 600 гривень (пільговий), 1 770 гривень (VIP);

вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) — 400 гривень, 300 гривень (пільговий), 800 гривень (VIP).

Якщо ви розглядаєте придбання абонемента (катання з 8:30 до 19:30), то в низький сезон знижка починається при купівлі від трьох днів.

Високий сезон (з 19 грудня до 1 січня і з 7 січня до 16 березня):

1 підйом — 400 гривень, 300 гривень (пільговий), 800 гривень (VIP);

перша половина дня (з 08:30 до 13:30) — 1 350 гривень, 950 гривень (пільговий), 2 700 гривень (VIP);

друга половина дня (з 11:30 до 16:30) — 1 400 гривень, 1 000 гривень (пільговий), 2 800 гривень (VIP);

вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) — 700 гривень, 450 гривень (пільговий), 1 300 гривень (VIP).

Новорічний сезон (з 2 січня до 6 січня):

1 підйом — 500 гривень, 350 гривень (пільговий), 1 000 гривень (VIP);

перша половина дня (з 08:30 до 13:30) — 1 750 гривень, 1 250 гривень (пільговий), 3 500 гривень (VIP);

друга половина дня (з 11:30 до 16:30) — 1 800 гривень, 1 250 гривень (пільговий), 3 600 гривень (VIP);

вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) — 850 гривень, 600 гривень (пільговий), 1 700 гривень (VIP).

Ціни на спорядження

Ціни на лижне спорядження для дорослих коливаються від 300 до 750 гривень на день. Для дітей — від 250 до 300 гривень на день.

Під час новорічного сезону для дорослих вартість зростає: від 400 до 950 на день; для дітей — від 300 до 400 гривень на день.

На оренду сноубордів ціни такі:

від 300 до 750 гривень на день для дорослих

від 250 до 300 гривень на день для дітей

від 400 до 950 гривень на день для дорослих (новорічний сезон)

від 300 до 400 гривень за день для дітей (новорічний сезон)

Ціни на проживання в Буковелі

За даними ЗМІ, які посилаються на портал із бронювання житла, вартість проживання в готелі неподалік від підйомника з включеним сніданком на три ночі з 19 до 22 грудня становитиме від 10 500 до 21 000 гривень. У різдвяний період ціни знижуються: за три ночі з такими ж умовами потрібно заплатити від 8 400 до 18 900 гривень.

Також повідомляється, що можна знайти і більш бюджетні варіанти — від 1 380 грн за двомісний номер зі сніданком.

Якщо ви запланували святкування Нового року в Буковелі, то проживання коштуватиме від 15 000 до 42 000 гривень за три ночі.

Ціни на харчування в Буковелі

На території курорту розташовано 21 заклад, включно з барами, кав'ярнями та ресторанами з кухнями різних країн. Ціни на популярні страви в деяких ресторанах такі:

шашлик зі свинячого ошийка — 655 гривень;

бограч зі скоринкою хліба — 375 гривень;

мікс українського сала — 295 гривень;

банош на вершках з бринзою і шкварками — 375 гривень;

борщ із пампушками — 285 гривень;

палюшки з лісовими грибами та качкою — 395 гривень;

галицький журек — 295 гривень.

Нагадаємо, нещодавно в суспільстві розгорілася дискусія про те, що волонтерам дедалі складніше збирати донати на підтримку Сил оборони України, тому що українці відчувають втому від війни, і дедалі менше готові допомагати фронту грошима. Експерти вважають, що держава на третьому році повномасштабного вторгнення має менше покладатися на цивільний сектор у цьому питанні.

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