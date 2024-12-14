Великі черги та борщ майже за 300 грн: як стартував сезон у Буковелі (відео)
12 грудня офіційно стартував сезон лижного катання на популярному курорті. Охочим зустріти 2025 рік у Буковелі доведеться заплатити від 15 тисяч гривень за три ночі.
12 грудня свої двері відкрив популярний гірськолижний курорт "Буковель", пропонуючи відпочинок для поціновувачів активного способу життя і краси карпатської природи. Вирушаючи сюди, ви знайдете безліч розваг на будь-який смак. Варто зазначити, що "Буковель" славиться не тільки своїм сервісом, а й досить високими цінами. Фокус зібрав усе відоме про вартість послуг на українському гірському курорті цього року.
На відео, які опублікували в мережі, можна помітити, що на всі підйомники стоять черги з людей.
З 12 грудня в "Буковелі" стартує сезон лижного катання. Цього дня для гостей відкриють схили 7А, 2С, В, 5А, 5В, D і 12В, а також запрацюють підйомники 7, 2R, 5 і 12. Додатково тривають роботи з підготовки схилу 1С і підйомника 1 до відкриття.
Ціни на підйомники в Буковелі
Низький сезон (з 12 по 18 грудня і з 17 березня до кінця сезону):
- 1 підйом — 350 гривень, 250 гривень (пільговий), 700 гривень (VIP);
- перша половина дня (з 08:30 до 13:30) — 800 гривень, 550 гривень (пільговий), 1 660 гривень (VIP);
- друга половина дня (з 11:30 до 16:30) — 850 гривень, 600 гривень (пільговий), 1 770 гривень (VIP);
- вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) — 400 гривень, 300 гривень (пільговий), 800 гривень (VIP).
Якщо ви розглядаєте придбання абонемента (катання з 8:30 до 19:30), то в низький сезон знижка починається при купівлі від трьох днів.
Високий сезон (з 19 грудня до 1 січня і з 7 січня до 16 березня):
- 1 підйом — 400 гривень, 300 гривень (пільговий), 800 гривень (VIP);
- перша половина дня (з 08:30 до 13:30) — 1 350 гривень, 950 гривень (пільговий), 2 700 гривень (VIP);
- друга половина дня (з 11:30 до 16:30) — 1 400 гривень, 1 000 гривень (пільговий), 2 800 гривень (VIP);
- вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) — 700 гривень, 450 гривень (пільговий), 1 300 гривень (VIP).
Новорічний сезон (з 2 січня до 6 січня):
- 1 підйом — 500 гривень, 350 гривень (пільговий), 1 000 гривень (VIP);
- перша половина дня (з 08:30 до 13:30) — 1 750 гривень, 1 250 гривень (пільговий), 3 500 гривень (VIP);
- друга половина дня (з 11:30 до 16:30) — 1 800 гривень, 1 250 гривень (пільговий), 3 600 гривень (VIP);
- вечірнє катання (з 15:00 до 19:30) — 850 гривень, 600 гривень (пільговий), 1 700 гривень (VIP).
Ціни на спорядження
Ціни на лижне спорядження для дорослих коливаються від 300 до 750 гривень на день. Для дітей — від 250 до 300 гривень на день.
Під час новорічного сезону для дорослих вартість зростає: від 400 до 950 на день; для дітей — від 300 до 400 гривень на день.
На оренду сноубордів ціни такі:
- від 300 до 750 гривень на день для дорослих
- від 250 до 300 гривень на день для дітей
- від 400 до 950 гривень на день для дорослих (новорічний сезон)
- від 300 до 400 гривень за день для дітей (новорічний сезон)
Ціни на проживання в Буковелі
За даними ЗМІ, які посилаються на портал із бронювання житла, вартість проживання в готелі неподалік від підйомника з включеним сніданком на три ночі з 19 до 22 грудня становитиме від 10 500 до 21 000 гривень. У різдвяний період ціни знижуються: за три ночі з такими ж умовами потрібно заплатити від 8 400 до 18 900 гривень.
Також повідомляється, що можна знайти і більш бюджетні варіанти — від 1 380 грн за двомісний номер зі сніданком.
Якщо ви запланували святкування Нового року в Буковелі, то проживання коштуватиме від 15 000 до 42 000 гривень за три ночі.
Ціни на харчування в Буковелі
На території курорту розташовано 21 заклад, включно з барами, кав'ярнями та ресторанами з кухнями різних країн. Ціни на популярні страви в деяких ресторанах такі:
- шашлик зі свинячого ошийка — 655 гривень;
- бограч зі скоринкою хліба — 375 гривень;
- мікс українського сала — 295 гривень;
- банош на вершках з бринзою і шкварками — 375 гривень;
- борщ із пампушками — 285 гривень;
- палюшки з лісовими грибами та качкою — 395 гривень;
- галицький журек — 295 гривень.
Нагадаємо, нещодавно в суспільстві розгорілася дискусія про те, що волонтерам дедалі складніше збирати донати на підтримку Сил оборони України, тому що українці відчувають втому від війни, і дедалі менше готові допомагати фронту грошима. Експерти вважають, що держава на третьому році повномасштабного вторгнення має менше покладатися на цивільний сектор у цьому питанні.
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