Перепис військовозобов'язаних: як змінити систему ТЦК, щоб посилити мобілізацію

Якщо влада ухвалить рішення про демобілізацію, за ним піде необхідність посилити мобілізацію, результатами якої незадоволені військові. Для цього потрібно реформувати роботу ТЦК і ВЛК, які загрузли в корупційних скандалах. Фокус розбирався, які зміни можуть ухвалити.

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Одна з основних проблем у роботі ТЦК та СП, а також військово-лікарських комісій, з якою влада поки що не може впоратися — тотальна корупція в системі. Наприкінці літа президент України Володимир Зеленський доручив військовому керівництву замінити всіх обласних воєнкомів, а також провести масштабну перевірку рішень ВЛК. Ці кроки поки не привели до видимих результатів.

"На сьогодні саме відсутність контролю і формальне ухвалення рішень ВЛК призводить до корупції у випадку тих, хто хоче уникнути мобілізації. Ті, хто не можуть заплатити, навіть за умови, що їхній стан здоров'я не дозволяє їм служити і вони мають бути зняті з обліку — отримують мобілізаційне розпорядження і стають військовослужбовцями. У деяких випадках ВЛК фактично не проводиться, або проводиться з порушенням норм, а керівники ТЦК та СП мобілізують людину", — міркує в бесіді з Фокусом адвокат, правозахисник, військовослужбовець ЗСУ Масі Найєм.

За його словами, ТЦК досі використовують паперовий документообіг, а система "Оберіг" — автоматизований Єдиний держреєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів — як і раніше, повноцінно не введена в роботу.

"Користувачі [системи "Оберіг"] кажуть, що їм доводиться вводити дані паралельно в Excel-таблицях без можливості безпосередньо спілкуватися з людьми. Дані отримують і заповнюють без верифікації. Також існує паралельний документообіг на папері, частина з якого — чорна. Будь-яка перевірка проводиться в ручному режимі і не допомагає відстежувати рішення ВЛК, передачу або зникнення певних документів", — продовжує Найєм.

Наразі, за словами військовослужбовця, нардепи активно доопрацьовують законопроєкт, що має внести зміни в роботу ТЦК та СП, а також ВЛК.

"Наші юристи мали можливість ознайомитися з текстом і надати свої коментарі. На нашу думку, треба переглянути, як працюють ТЦК, наскільки реально ведеться облік і чи справді військкоматам відомо про те, хто з військовозобов'язаних перебуває в такому статусі і може бути мобілізований. Військові досі сміються над повідомленнями, що приходять повістки бійцям, які сидять на "нулі"", — каже Найєм.

У січні 2023 року, завдяки роботі міжвідомчої групи, створеної з ініціативи правозахисників "Принципу" та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, змінилася система ВЛК у госпіталях для поранених бійців. Результатом автоматизації та цифровізації процесів стало створення єдиного інформаційного простору, що дозволяє фіксувати всі медичні взаємодії з військовим через медичні інформаційні системи (МІС).

"Важливо, щоб таке саме технічне рішення запрацювало і для ВЛК при ТЦК та СП. Це дасть змогу відстежувати висновки, які робить комісія, з'ясовувати, на основі яких документів було зроблено висновок про придатність чи непридатність, чи було враховано повний анамнез і попередні історії хвороб людини з цивільної Електронної системи охорони здоров'я", — зазначає військовослужбовець.

Раніше секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Роман Костенко говорив, що готується законопроєкт, який розширить повноваження представників ТЦК та СП. Зокрема, їм дозволять вести аудіо- та відеозаписи, а також перевіряти приписні та документи.

Що має бути в комплексному плані щодо поліпшення мобілізації, який доручив розробити Володимир Зеленський Фокус розбирав у матеріалі "Демобілізують не всіх": Масі Найєм про те, кого потрібно повернути з фронту і як організувати нову мобілізацію.

Також Фокус писав, чому волонтерам дедалі складніше збирати донати на підтримку Сил оборони України. Тоді як держава, як і раніше, розраховує на цивільний сектор у цьому питанні.