Разумной альтернативой предложениям ВСК ВР под руководством Ю.Тимошенко является расширение программы "Доступні ліки", — Татьяна Котляр

Related video

По мнению Татьяны Котляр, председателя общественного союза "Всеукраинский фармацевтический союз "ФАРМУКРАИНА", предложения, которые подготовила ВСК ВРУ под руководством Юлии Тимошенко, могут быть вредными для рынка и нести угрозу евроинтеграционному курсу нашего государства. К таким выводам она пришла по итогам совещания в Минздраве 14 декабря, где обсуждались изменения в законопроект №11493, и которыми она поделилась в своем блоке на сайте издания Украинские Новости.

Котляр, в частности, отмечает, что два ключевых предложения ВСК Тимошенко будут иметь противоположный эффект, чем снижение цен на лекарства. Речь идет о предложении ввести ограничения для дистрибьюторов по закупке препаратов "в одни руки". А также об организации продаж лекарств с помощью е-каталога. В первом случае, будет прямой вред производителям, которые потеряют предзаказ в полном объеме. Также проиграют и аптеки, которые смогут взять под реализацию только часть нужного ассортимента. В результате рынок потеряет стабильность, а потребители — нужный ассортимент в "шаговой доступности". При этом, по ее мнению, цены из-за хаоса на рынке не упадут, а скорее всего начнут расти.

Что касается второго предложения, то введение нерыночных механизмов на фармацевтическом рынке в условиях активной стадии переговоров Украины о вступлении в ЕС, выглядит, как попытка торпедировать евроинтеграцию, — утверждает председатель ОС "ФАРМУКРАИНА". К тому же, по ее мнению, такие действия не приведут к уменьшению цен, ведь вырастут расходы аптек на обеспечение доступа к е-каталогу и главным образом — из-за логистических расходов.

В завершение специалист отметила, что альтернативой предложениям ВСК Тимошенко является более активное использование реимбурсации (полной или частичной компенсации цен на лекарства со стороны государства по утвержденному ею перечню препаратов) через программу "Доступні ліки". "И за то, что Правительство и Минздрав недавно сделали шаги именно в этом направлении, их можно похвалить и поддержать", — заявила Татьяна Котляр.