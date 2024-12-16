Розумною альтернативою пропозиціям ТСК ВР під керівництвом Ю.Тимошенко є розширення програми "Доступні ліки", — Тетяна Котляр

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На думку Тетяни Котляр, голови громадської спілки "Всеукраїнська фармацевтична спілка "ФАРМУКРАЇНА", пропозиції, які підготувала ТСК ВРУ під керівництвом Юлії Тимошенко, можуть бути шкідливими для ринку та нести загрозу євроінтеграційному курсу нашої держави. До таких висновків вона прийшла за підсумками наради в МОЗ 14 грудня, де обговорювалися зміни до законопроекту №11493, та якими вона поділилася у своєму блоці на сайті видання Українськи Новини.

Котляр, зокрема, відзначає, що дві ключові пропозиції ТСК Тимошенко матимуть протилежний ефект, ніж зниження цін на ліки. Йдеться про пропозицію запровадити обмеження для дистриб’юторів щодо закупівлі препаратів "в одні руки". А також про організацію продажів ліків за допомогою е-каталогу. В першому випадку, буде пряма шкода виробникам які втратять предзамовлення у повному обсязі. Також програють й аптеки, які зможуть взяти під реалізацію тільки частину потрібного асортименту. В результаті ринок втратить стабільність, а споживачі – потрібний асортимент в "кроковій доступності". При цьому, на її думку, ціни через хаос на ринку не впадуть, а скоріше за все почнуть зростати.

Щодо другої пропозиції, то запровадження неринкових механізмів на фармацевтичному ринку в умовах активної стадії перемовин України про вступ до ЄС, виглядає, як спроба торпедувати євроінтеграцію, — стверджує голова ГС "ФАРМУКРАЇНА". До того ж, на її думку, такі дії не призведуть до зменшення цін, адже зростуть видатки аптек на забезпечення доступу до е-каталогу та головним чином – через логістичні витрати.

На завершення фахівчиня зазначила, що альтернативою пропозиціям ТСК Тимошенко є більш активне використання реімбурсації (повної чи часткової компенсації цін на ліки з боку держави за затвердженим нею переліком препаратів) через програму "Доступні ліки". "І за те, що Уряд та МОЗ нещодавно зробили кроки саме в цьому напрямку, їх можна похвалити та підтримати", — заявила Тетяна Котляр.