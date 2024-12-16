Эксперт объяснил безосновательность сомнений относительно достройки энергоблоков ХАЭС

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Юрий Малахов, советник председателя правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" указывает на политическое торможение процесса достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Об этом он пишет в своей колонке для издания УНИАН.

"По официальной информации идут подготовительные работы. А вот анонсированные на лето строительные работы так до сих пор и не начались. Потому что депутаты Верховной Рады так и не смогли предоставить разрешение на строительство. Более того, раздаются голоса некоторых политиков вообще отказаться от достройки", — возмущается он.

По мнению Малахова, аргументы противников достройки не убедительны.

"Одним не нравится, что болгарские реакторы произведены в россии. Ну так и остальные действующие реакторы произведены в России. Это же не причина остановить все наши АЭС и сидеть при свечах. Не важно где они были когда-то произведены, топливо они американское потребляют. Кстати, поковки для изготовления корпусов реакторов изготавливались исключительно в Украине! Другие боятся, что деньги на строительстве украдут. Может тогда и от госзакупок оружия отказаться чтобы никто ничего не украл? Чтобы не воровали — контролируйте. У вас есть мандаты и полномочия. Создавайте депутатские комиссии. Присоединяйтесь и способствуйте, а не мешайте!", — призвал энергетик.

Отдельно Малахов отметил неуместность разговоров о продолжительности достройки.

"Третьи говорят, что несколько лет это очень долго, а надо решать проблемы, которые есть сейчас. На это скажу следующее — любые проблемы надо решать вовремя. И проблемы, с которыми столкнется украинская энергетика через три года вовремя решать как раз сейчас. Чтобы она с ними не столкнулась. Чтобы потом не разводить руками и не искать виноватых в упущенном времени и возможностях. Не надо смотреть только под ноги, иногда надо смотреть вперед. И мыслить стратегически. Потому что каждый день, неделя месяц, год промедления — это время, украденное у Украины", — предостерег эксперт.