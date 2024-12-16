Експерт пояснив безпідставність сумнівів щодо добудови енергоблоків ХАЕС

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Юрій Малахов, радник голови правління АТ "Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут "Енергопроект" вказує на політичне гальмування процесу добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС. Про це він пише у своїй колонці для видання УНІАН.

"За офіційною інформацією ідуть підготовчі роботи. А от анонсовані на літо будівельні роботи так досі і не почалися. Бо депутати Верховної Ради так і не спромоглися надати дозвіл на будівництво. Ба більше, лунають голоси деяких політиків взагалі відмовитися від добудови", — обурюється він.

На думку Малахова, аргументи противників добудови не переконливі.

"Одним не подобається, що болгарські реактори вироблені в росії. Ну так і решта діючих реакторів вироблені в росії. Це ж не причина зупинити всі наші АЕС та сидіти при свічках. Не важливо де вони були колись вироблені, паливо вони американське споживають. До речі, поковки для виготовлення корпусів реакторів виготовлялись виключно в Україні! Інші бояться, що гроші на будівництві вкрадуть. Може тоді і від держзакупівель зброї відмовитись щоб ніхто нічого не вкрав? Щоб не крали – контролюйте. В вас є мандати та повноваження. Створюйте депутатські комісії. Долучайтесь та сприяйте, а не заважайте!", — закликав енергетик.

Окремо Малахов наголосив на недоречності розмов про тривалість добудови.

"Треті говорять, що кілька років це дуже довго, а треба вирішувати проблеми які є зараз. На це скажу таке – будь-які проблеми треба вирішувати вчасно. І проблеми, з якими зіштовхнеться українська енергетика через три роки вчасно розв’язувати якраз зараз. Щоб вона з ними не зіштовхнулася. Щоб потім не розводити руками і не шукати винних в згаяному часі та можливостях. Не треба дивитися тільки під ноги, інколи треба дивитися вперед. І мислити стратегічно. Бо кожен день, тиждень місяць, рік зволікання – це час, вкрадений в України", — застеріг експерт.