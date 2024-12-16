"Цены на лекарства в аптеках будут снижены" — результаты совещания ключевых игроков фармацевтического рынка, созванного по инициативе ВСК ВР Украины

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По результатам совещания ключевых игроков фармацевтического рынка, которое было созвано по инициативе главы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко, цены на лекарства должны быть снижены. Об этом сообщает Европейская фармацевтическая ассоциация на своей странице в Facebook.

"Вчера завершилось совещание ключевых игроков фармацевтического рынка относительно необоснованно завышенных цен на лекарства, созванное по инициативе руководительницы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Юлии Тимошенко", — отметили в ассоциации. Отмечается, что внесенные в ходе работы комиссии инициативы повлияют на демонополизацию рынка и удешевление лекарств в аптеках.

Среди основных решений:

Один дистрибьютор будет иметь право закупать у производителей не более 20% одной номенклатурной позиции лекарств для реализации в аптеках. Это поможет демонополизировать рынок, вернуть конкуренцию и снизить цены.

Закупка лекарств аптеками будет осуществляться через электронный каталог в системе закупок Prozorro. Этот каталог будет постепенно создан и введен в действие.

Также на совещании было предложено увеличить объем льготных лекарственных средств путем расширения программы реимбурсации.

"Все эти предложения были одобрительно восприняты большинством участников совещания", — говорится в заметке в Facebook Европейской фармацевтической ассоциации.