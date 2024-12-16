"Ціни на ліки в аптеках будуть знижені" - результати наради ключових гравців фармацевтичного ринку, скликаної за ініціативи ТСК ВР України

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За результатами наради ключових гравців фармацевтичного ринку, яка була скликана за ініціативи очільниці Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Юлії Тимошенко, ціни на ліки повинні бути знижені. Про це повідомляє Європейська фармацевтична асоціація на своїй сторінці в Facebook.

"Учора завершилася нарада ключових гравців фармацевтичного ринку щодо необґрунтовано завищених цін на ліки, скликана за ініціативи очільниці Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України Юлії Тимошенко", — зазначили у асоціації. Зазначається, що внесені у ході роботи комісії ініціативи вплинуть на демонополізацію ринку й здешевлення ліків в аптеках.

Серед основних рішень:

Один дистриб’ютор матиме право закуповувати у виробників не більше 20% однієї номенклатурної позиції ліків для реалізації в аптеках. Це допоможе демонополізувати ринок, повернути конкуренцію та знизити ціни.

Закупівля ліків аптеками здійснюватиметься через електронний каталог у системі закупівель Prozorro. Цей каталог буде поступово створений та введений у дію.

Також на нараді було запропоновано збільшити обсяг пільгових лікарських засобів шляхом розширення програми реімбурсації.

"Усі ці пропозиції були схвально сприйняті більшістю учасників наради" — йдеться у дописі у Facebook Європейської фармацевтичної асоціації.