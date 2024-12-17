Гослекслужба возобновит плановые проверки аптечных учреждений с 1 января 2025 г.

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Гослекслужба возобновит плановые проверки аптечных учреждений с 1 января 2025 года, они будут касаться и тех аптек, которые работают на территории больниц, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Укринформу" в понедельник.

"До сих пор у нас был мораторий на проведение проверок. Но правительство приняло решение, и с 1 января 2025 года восстанавливаются плановые проверки аптечных учреждений Гослекслужбой. Ранее мы точечно реагировали на обращения граждан о нарушениях в тех или иных аптечных учреждениях. И Гослекслужба имела право проверить аптечное учреждение по согласованию с Минздравом", — сообщил министр.

Но, по его словам, с 1 января аптеки будут планово будут проверять, и прежде всего плановые проверки будут проводить в аптеках, которые размещены в учреждениях здравоохранения.

Также он напомнил, что аптечные учреждения, которые работают в больницах, или на территории больниц, обязаны работать по программе "Доступные лекарства" и иметь в своем ассортименте те лекарственные средства, стоимость которых полностью или частично возмещает государство.

"В случае, если в аптечном учреждении при больнице пациенту отказали в отпуске препарата из "Доступных лекарств", он может обратиться на горячую линию НСЗУ по телефону: 16-77. НСЗУ также передает эту информацию регулятору — Гослекслужбе", — отметил Ляшко.

Также министр отметил, что в случаях, если в больнице у пациента требуют или предлагают купить лекарственные средства, необходимо прежде всего обратиться к администрации больницы, также можно подать жалобу в Национальную службу здоровья.

Как сообщалось, на период действия военного положения постановлением правительства № 303 от 13 марта 2022 года введен мораторий на проведение мероприятий государственного контроля и государственного рыночного надзора. Было разрешено осуществлять только внеплановые проверки по отдельному решению центральных органов исполнительной власти при наличии определенных оснований.